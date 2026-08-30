Osmiletá dívka z Louisiany zemřela po nákaze amébou při koupání v jezeře

V americké Louisianě zemřela osmiletá dívka Lillian Smart poté, co se nakazila vzácnou infekcí způsobenou amébou Naegleria fowleri. Zdravotní úřady před několika dny potvrdily případ u obyvatele Louisiany a uvedly, že k nákaze s největší pravděpodobností došlo při koupání v jezeře Claiborne. Rodina následně potvrdila, že nakaženou byla právě Lillian, která zemřela 22. srpna, den po svých osmých narozeninách.
Naegleria fowleri, označovaná jako „améba požírající mozek“, je jednobuněčný organismus žijící především v teplé sladké vodě. Pokud se kontaminovaná voda dostane nosem, může améba proniknout do mozku a vyvolat primární amébovou meningoencefalitidu. Ta má velmi rychlý průběh a téměř vždy končí smrtí. Ve Spojených státech bylo od roku 1937 do roku 2025 zaznamenáno pouze 180 potvrzených případů, takže jde o mimořádně vzácnou infekci.
Jezero Claiborne se nachází na severu Louisiany a je oblíbeným místem pro koupání, rybaření a další rekreační aktivity. Amébě se daří především v teplé sladké vodě, přičemž nejlépe prospívá při vysokých teplotách. První příznaky infekce obvykle připomínají běžné onemocnění – objevují se silné bolesti hlavy, horečka, nevolnost a zvracení. Následně mohou přijít ztuhlost šíje, křeče, poruchy vědomí a nakonec smrt.
Československo zažilo v letech 1962–1965 jeden z největších zaznamenaných výskytů této infekce na světě. Ve Vrbenského lázních v Ústí nad Labem tehdy zemřelo 16 dětí a mladých lidí. Později se zjistilo, že příčinou byla právě Naegleria fowleri. Améba se množila v nedostatečně udržované části bazénu, kde byla teplá voda a nedostatečná dezinfekce. Právě československá zkušenost výrazně přispěla k poznání této nemoci.
Důležité je, že infekce se nepřenáší mezi lidmi a člověk se nemůže nakazit pouhým polknutím kontaminované vody. Améba se také nevyskytuje ve slané vodě ani v řádně udržovaných a chlorovaných bazénech. Do dnešní doby bylo na celém světě zaznamenáno zhruba 500 případů.
Jana Nováková
zdroj: Guardian