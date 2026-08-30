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Vyhlašujeme nejhorší svačiny pro seniory. Zasytí jen na dvě hodiny a zbytečně zvednou tlak

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Sladký koláč k odpolední kávě nebo pár koleček salámu na bílém rohlíku. Vypadá to jako naprosto neškodná svačina, kterou si dopřává skoro každý. U lidí po šedesátce ale právě tyhle rychlé svačiny dělají dvě věci, o kterých se moc nemluví....
Vyhlašujeme nejhorší svačiny pro seniory. Zasytí jen na dvě hodiny a zbytečně zvednou tlak

Vyhlašujeme nejhorší svačiny pro seniory. Zasytí jen na dvě hodiny a zbytečně zvednou tlak

Zdroj: Asenior.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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