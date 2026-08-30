Vyhlašujeme nejhorší svačiny pro seniory. Zasytí jen na dvě hodiny a zbytečně zvednou tlak

Sladký koláč k odpolední kávě nebo pár koleček salámu na bílém rohlíku. Vypadá to jako naprosto neškodná svačina, kterou si dopřává skoro každý. U lidí po šedesátce ale právě tyhle rychlé svačiny dělají dvě věci, o kterých se moc nemluví. Nezasytí, jak by měly, a tiše přitěžují srdci i cévám.
Proč vás sladká svačina nechá za chvíli znovu hladové
Rychlá svačina z bílé mouky a cukru má jeden zádrhel. Tělo z ní vytáhne energii během pár minut, hladina cukru v krvi vystřelí nahoru a slinivka na to odpoví dávkou inzulinu. Ten cukr zase srazí dolů, klidně i pod původní hodnotu. A přesně v tu chvíli se ozve hlad.
Sladké pečivo, koláče, sušenky nebo obyčejný bílý rohlík patří mezi potraviny s vysokým glykemickým indexem. Nakrmí vás na první dojem, jenže sytost dlouho nevydrží. Hlad se pak často hlásí zpátky už po dvou hodinách a člověk automaticky sáhne po další sladkosti.
Pro seniory je tenhle výkyv problém hned dvakrát. S věkem ubývá svalová hmota a tělo potřebuje spíš kvalitní bílkoviny než prázdné cukry. Svačina, po které se za chvíli znovu hlásí hlad, navíc svádí k přejídání a pozvolnému přibírání.
Sůl, kterou ve svačině ani neucítíte
Druhý problém je ještě zákeřnější, protože ho jazyk nepozná. Řeč je o soli. Většina lidí ji spojuje jen se solničkou na stole, jenže naprostou převahu jí přijímáme ve zpracovaných potravinách. Skrytě se takhle do těla dostává kolem 80 procent veškeré soli, kterou za den sníme.
Sůl přitom nekřupe jen ve slaných pochutinách. Nenápadně se hromadí v uzeninách a párcích, tavených sýrech, instantních polévkách, snídaňových cereáliích, konzervách i v obyčejném pečivu. Konkrétní čísla ze Státního zdravotního ústavu mluví jasně:
jeden rohlík obsahuje kolem 0,55 gramu soli, krajíc chleba skoro celý gram, stogramový kousek taveného sýra přes dva gramy.
Nejslanější bývají párky, a to i ty takzvaně dietní, u kterých se obsah soli šplhá k šesti gramům na sto gramů. Když si tedy senior udělá svačinu z rohlíku, plátku uzeniny a taveného sýra, klidně tím vyčerpá celou denní dávku soli, kterou by za den neměl překročit.
Proč zrovna seniorům sůl škodí nejvíc
Sodík z rozpuštěné soli zadržuje v těle vodu. Oběhem pak proudí větší množství tekutiny a stěny cév musí odolávat vyššímu tlaku. Když se to opakuje dlouhé roky, vzniká z toho vysoký krevní tlak, který přetěžuje srdce a postupně poškozuje cévy.
Světová zdravotnická organizace doporučuje nepřekročit pět gramů soli denně, což je zhruba jedna čajová lžička. Češi ale běžně snědí třináct až šestnáct gramů soli denně, tedy dvakrát až třikrát víc, než by měli. Starších lidí se přitom vysoký tlak a srdečně-cévní potíže týkají ze všech nejčastěji, takže je u nich každý gram navíc riziko.
Dobrá pomůcka do obchodu zní jednoduše. Hranicí je 1,5 gramu soli na sto gramů výrobku. Cokoliv nad ní už patří mezi vysloveně slané potraviny, které se na pravidelnou svačinu nehodí.
Jak vybrat svačinu, která zasytí a neublíží
Lepší svačina stojí na dvou pilířích, na bílkovině a vláknině. Obojí totiž sytost natáhne na delší dobu a hladinu cukru drží v klidu, takže hlad nepřijde za chvíli znovu. Místo sladkého pečiva se hodí tvaroh, skyr, bílý jogurt nebo cottage, ideálně doplněné o kousek zeleniny nebo ovoce.
Bílkovina a vláknina sytí déle než sladké pečivo a udrží hladinu cukru v klidu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Slané uzeniny a tavené sýry zvládne nahradit hrst nesolených ořechů, celozrnné pečivo nebo domácí pomazánka, kterou místo soli dochutíte třeba pažitkou, ředkvičkou nebo kapií. Chuťové buňky si na méně slané jídlo zvyknou během pár týdnů a jemnější chutě si pak člověk dokonce víc užije.
Pokud se někdo s vysokým tlakem nebo cukrovkou už léčí, patří větší změna jídelníčku vždycky do rukou lékaře nebo nutričního terapeuta. Drobná úprava odpolední svačiny ale nikoho nic nestojí a srdce i postava ji brzy ocení.
Zdroje: https://www.khsova.cz/obcanum/detail/11985, https://www.stobklub.cz/clanek/glykemicky-index/, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Pozor-na-hladove-potraviny—poradi-vam-glykemicky-index__s10010x7990.html, https://srdcevhlave.cz/blog/detail/omezte-prijem-soli-prospejete-tim-svemu-srdci/, https://www.fitzivot.cz/magazin/sul-nadbytecny-prijem-riziko-pro-srdce-a-cevy/, https://www.bezhladoveni.cz/vyziva-jidelnicek-pro-seniory/