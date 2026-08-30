Vyroste 3 metry za rok a schová celou zahradu do stínu. Číňané věří, že na korunu usedá bájný fénix a nosí štěstí

Paulovnie plstnatá (Paulownia tomentosa) tohle všechno zvládne, a k tomu nese příběh starý tisíce let, v němž figuruje mytický pták, císařský dvůr a příslib dobré vlády. Právě spojení zahradnického výkonu s kulturní prestiží z ní dělá dřevinu, která si zaslouží víc než letmý pohled přes plot.
Kolik centimetrů ročně opravdu naroste v českém klimatu
Propagační materiály slibují „až tři metry za rok“. Americká North Carolina Extension jde ještě dál a uvádí přírůstek kolem 4,6 metru ročně. Jenže obojí platí pro subtropické podmínky a juvenilní fázi, kdy mladý strom investuje veškerou energii do výšky. Co říkají středoevropská data?
Pokus publikovaný v Journal of Forest Science ukázal, že paulovnie plstnatá při intenzivní závlaze dosáhla téměř 160 centimetrů za sezonu. Na jižní Moravě, v nejteplejším koutě Česka, vycházel průměrný roční přírůstek kolem 1,2 metru. I to je ovšem číslo, které většina domácích listnatých dřevin nedokáže překonat. Katalpa se pohybuje kolem 80 až 120 centimetrů, topol zvládne 60 až 100 centimetrů, bílá vrba ještě méně.
Klíčovou roli hraje voda. Bez doplňkové závlahy v suchých létech růst výrazně klesá a „zázračné“ přírůstky se nedostavují. Kdo chce paulovnii vidět ve formě, musí jí dopřát hlubokou, propustnou půdu, plné slunce a v červenci hadici.
Padesát metrů čtverečních stínu a květy bez jediného listu
Dospělá paulovnie rozpíná korunu do šířky osmi až deseti metrů. Po přepočtu: půdorysný stín takové koruny pokrývá orientačně 50 až 80 metrů čtverečních, dost na posezení, pískoviště i zaparkované auto. Royal Horticultural Society popisuje habitus jako zaoblený a hustě zastíněný, české zahradnictví Spomyšl doporučuje spon solitéru minimálně osm až deset metrů.
Ještě pozoruhodnější je fenologie kvetení. Poupata se zakládají už v létě předchozího roku, dozrávají na podzim a přezimují na holých větvích. Jakmile v dubnu přijde teplo, zvonkovité květy se otevřou dříve, než strom vůbec začne rašit. Teprve asi dva týdny po odkvětu se rozvinou obrovské srdčité listy. Bez listové clony jsou fialové hrozny v koruně viditelné na stovky metrů a pro opylovače, včely nevyjímaje, snadno přístupné.
Háček? Na první kvetení si zahradník počká. US Forest Service cituje údaj o prvním květu v osmi až deseti letech za příznivých podmínek. V Česku, kde jarní mrazy dokážou zničit přezimující poupata, bývá horizont spíš delší. Paulovnie tedy rychle vyroste a brzy zaujme monumentálním listem, ale fialovou podívanou odměňuje trpělivé.
Fénix na koruně: dvorská symbolika, která přežila tisíciletí
V čínské císařské ikonografii platí paulovnie za výlučný strom pro výlučného ptáka. Fénix, fenghuang, podle dvorské tradice usedá jedině na její větve. Cleveland Museum of Art tento motiv dokládá na porcelánové váze s námětem fénixe v koruně paulovnie a vysvětluje ho jako symbol imperiální moci. Smithsonian National Museum of Asian Art přidává kontext: fénix se zjevuje za vlády ctnostného panovníka a v prostředí dvora slouží jako emblém císařovny a ženské sféry moci.
Motiv přežil staletí a překročil hranice Číny. V japonském umění se paulovnie s fénixem objevuje na lakovaném nábytku, textiliích i architektonických detailech. Google Arts & Culture vysvětluje spojení jako předzvěst spravedlivého a nadřazeného vladaře. Kdo si paulovnii zasadí na zahradu, nepřivolá samozřejmě mytického ptáka, ale pěstuje dřevinu, která po staletí symbolizovala legitimitu, ctnost a příznivý osud vládnoucích rodů.
Jak paulovnii úspěšně zasadit a přezimovat v Česku
Paulovnie potřebuje teplé, slunné a chráněné stanoviště, ideálně do nadmořské výšky kolem 500 metrů. Půda by měla být hluboká, živná a dobře odvodněná, s pH přibližně 6,5 až 7,5. Nejbezpečnější termín výsadby připadá na květen až červen, po posledních mrazech.
Praktické tipy pro první zimu:
- Nádoba místo záhonu: Specializovaní pěstitelé doporučují první rok držet sazenici v květináči a zimovat ji v chladu těsně nad nulou, bez mrazu.
- Mulč a ochrana kmínku: Pokud už stromek roste venku, silná vrstva mulče kolem kořenové zóny zmírní promrzání půdy.
- Počítat s namrzáním vrcholů: Mladé výhony mohou v tuhé zimě odumřít, ale paulovnie z báze spolehlivě obrazí znovu.
Sazenice jsou v Česku dostupné od zhruba 70 Kč za nejmenší velikost až po 3 630 Kč za starší exempláře. Jednoletá rostlina o výšce 30 až 50 centimetrů vyjde na přibližně 420 až 450 Kč.
Invazivní potenciál: obezřetnost ano, panika ne
Americké lesnické přehledy varují před desítkami milionů křídlatých semen ročně a silným zmlazováním z kořenových výhonů. V českém kontextu je situace klidnější. Databáze Pladias vede paulovnii plstnatou jako „casual“, tedy druh, který se ve volné přírodě objevuje jen příležitostně, s prvním záznamem z roku 1989. Na unijním seznamu invazních nepůvodních druhů figuruje mezi stromy výhradně pajasan žláznatý. AOPK doporučuje sázet paulovnii obezřetně kvůli invaznímu potenciálu, ale o plošném zákazu řeč není.
Pro zahradníky, kteří chtějí riziko šíření minimalizovat, existují sterilní hybridy. Nejlépe doložený je klon Paulownia Clon in vitro 112®, popsaný v odborné práci Mendelovy univerzity jako neinvazivní hybrid množený vegetativně. Na českém trhu se nabízejí i obchodní typy Shan Tong či Pao Tong Z07, u nichž ale prodejci ne vždy uvádějí stejně pevné doložení sterility.
Paulovnie plstnatá dorazila do Evropy v roce 1834, kdy byla zavedena do Paříže. Do českých zámeckých parků a školek pronikla v následujících dekádách a dodnes roste například v Průhonicích. Kdo jí dá prostor, slunce a vodu, získá solitér, který roste rychleji než cokoliv v okolí, jednou za rok rozsvítí zahradu fialovým ohňostrojem a nese na svých větvích příběh starý jako čínské císařství.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák