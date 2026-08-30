Nejhorší párky z českých supermarketů. Češi je kupují dětem každý týden a nemají tušení, co je uvnitř

Párky patří k jistotám české ledničky. Nachystají se za pár minut, děti je snědí bez řečí a sáhne po nich skoro každý. Málokdo se ale u regálu zamyslí nad tím, co vlastně kupuje, a rozdíly mezi výrobky přitom nejsou kosmetické.
Zákon hlídá jen párky se správným jménem
Klíč ke kvalitě leží v názvu na obalu. Předpisy určují složení pouze u párků s chráněným označením, tedy vídeňských, jemných, lahůdkových nebo debrecínských. U vídeňského párku to znamená nejméně 55 procent masa a zákaz strojně odděleného masa, kterému se říká separát. Ostatní chráněné názvy mají vlastní minima, volné názvy žádné.
Zákonné minimum masa platí jen u uzenin s chráněným označením. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jakmile výrobce sáhne po volnějším názvu, třeba obyčejné vepřové párečky, žádná norma už na něj nedosáhne a právě tam separát míří nejčastěji. Získává se lisováním zbytků ulpělých na kostech a výsledná narůžovělá kaše plná kůže a chrupavek má s pořádným masem společný sotva vzhled.
Přečtěte si také: Nejhorší müsli tyčinky z českých supermarketů. Češi je dávají i dětem a myslí si, že jsou zdravé Co nahradí chybějící maso
Když v párku chybí maso, musí ho něco nahradit. Nejlacinější je voda, kterou v hmotě udrží pojiva, nejčastěji různé škroby, rostlinné bílkoviny ze sóji nebo vláknina. Po navázání vody bobtnají a dodají výrobku pevnost, která masitou strukturu jen předstírá.
Zbytek dořeší přídatné látky:
fosfáty na sebe navážou vodu, aby párek nevyschl; glutaman sodný nasadí chuť, na kterou by pár procent masa nestačilo; barviva srovnají barvu do očekávaného růžova; dusitan sodný (na etiketě E250, lidově praganda) zajišťuje konzervaci.
Dusitan drží na uzdě choroboplodné bakterie, roky se ale vede spor o jeho vliv na zdraví u častých konzumentů.
Přečtěte si také: Ani drdol, ani copánek. Kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy nahoře, aby obličej působil mladší Test ukázal, že obal slibuje víc masa, než v párku je
Že vyšší cena nezaručuje kvalitu, potvrdil čerstvý test organizace dTest z léta 2026. Laboratoř prověřila patnáct vídeňských párků z běžných řetězců i z internetu. Všechny splnily zákonné minimum masa, u sedmi se ale údaj na obalu lišil od skutečnosti.
Největší rozdíl naměřili u Poctivých vídeňských párků od Kosteleckých uzenin. Obal sliboval 90 procent masa, laboratoř jich napočítala zhruba 76, což dTest označil za klamání spotřebitele. Kvůli stejnému rozporu neobstály ani privátní řady řetězců Penny, Tesco, Kaufland a Lidl. Separát laboratoř neodhalila v žádném vzorku, aspoň tenhle strašák se tedy nepotvrdil. U jednoho výrobku navíc našla nepřiznanou drůbeží bílkovinu, o které na obalu nebyla zmínka.
U dětských párečků naměřili nejvíc dusitanů z celého testu
Vůbec nejvíc dusitanů z celého testu se sešlo v dětských párečcích Bilbo od Kosteleckých uzenin. Množství sice nepřekročilo povolený limit, přesto v čele skončil výrobek pro ty nejmenší. Ani na soli si dětská varianta nevedla lépe než párky pro dospělé.
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Sůl je u uzenin letitý problém. Dvě uzeniny k snídani pokryjí zhruba polovinu denní dávky soli, která podle Světové zdravotnické organizace stačí dospělému na celý den. Párky s dusitany navíc nepatří na gril ani na rozpálenou pánev, protože z nich při vysokém žáru mohou vznikat rakovinotvorné nitrosaminy.
Jak u regálu poznat lepší párek
Vybrat lépe zvládne každý a klíčem je etiketa. Nejvíc napoví první řádek složení: u kvalitního výrobku tam stojí maso s vysokým procentem, ideálně přes 80. Čím delší a techničtější je seznam za masem, tím spíš se nedostatek suroviny doháněl vodou a náhražkami. Slova jako separát, rostlinná bílkovina nebo zahušťovadlo jsou varovný signál.
U balených párků bývá podíl masa přímo na obalu, u pultového zboží na cenovce většinou chybí, vyplatí se proto zeptat obsluhy. A protože párky končívají na talíři dětem, rozumnější je brát je jako občasnou dobrotu než každodenní základ jídelníčku. Když si rodič není jistý, co malým dětem dopřávat, poradí dětský lékař.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46890-test-videnskych-parku, https://www.fajnstyl.cz/clanek/levne-parky-obsah-masa-kvalitni-uzeniny-frankfurtska-polevka, https://dvojka.rozhlas.cz/jednoduchy-tip-jak-v-supermarketu-poznat-kvalitni-parek-7451006, https://www.ordinace.cz/clanek/dusitany/, https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-test-videnskych-parku-2026/