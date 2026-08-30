Jedna vrstva správného materiálu na záhonu zastaví plevel na celou sezonu. Většina zahrádkářů ji ale pokládá příliš tenkou a diví se, že nefunguje

Semena plevele, která potřebují záblesk světla ke klíčení, zůstanou v dormanci celé týdny, měsíce, mnohdy až do podzimu. Přesně na tomhle principu stojí mulčování: souvislá pokrývka odřízne sluneční paprsky a zabrání jednoletým plevelům ve startu. Jenže právě slovo „souvislá“ a číslo „deset centimetrů“ dělí zahrádkáře, kteří pletí téměř eliminovali, od těch, kteří po třech týdnech zase klečí mezi řádky.
Proč záhon zarůstá, i když mulč „vypadá dost“
Nejčastější omyl se odehrává hned při pokládce. Čerstvě nasypané kousíčky kůry nebo hrstky slámy opticky zakryjí hlínu, zdá se, že vrstva stačí. Jenže organický materiál během prvních týdnů slehne o třetinu i víc. Co měřilo osm centimetrů, klesne na pět. A pět centimetrů hrubé štěpky už propouští dost světla na to, aby semena v horních milimetrech půdy vyklíčila.
Druhý problém je struktura. Velké kusy kůry mezi sebou nechávají mezery, jimiž prosvítá slunce. Jemný kompost naopak sedá rychleji. Obojí vede ke stejnému výsledku: bariéra přestane fungovat dřív, než skončí vegetační sezona. Podle
Royal Horticultural Society je klíčovým měřítkem výška po slehnutí, nikoli při nasypání.
A pak je tu třetí past: samotné pletí bez následného zakrytí. Kypřením a trháním kořenů se semena z hlubších vrstev dostanou blíž k povrchu, přesně tam, kde mají dost světla a vlhkosti. Výzkum
University of Maryland potvrzuje, že mělké narušení půdy spouští další vlnu klíčení. Bez mulče se tak zahrádkář dostává do nekonečné smyčky. Kolik centimetrů skutečně chrání: přehled podle materiálu a záhonu
Materiál Zeleninový záhon Okrasný / trvalkový záhon Jemný kompost, drcené listí 5–7 cm 5–7 cm Sláma, seno 10–20 cm (po slehnutí klesne výrazně) — Dřevní štěpka — 8–10 cm po slehnutí Borková kůra — 8–10 cm po slehnutí Karton + organický mulč vhodné pro nový záhon vhodné pro nový záhon
Univerzální číslo pro všechny mulče a všechny situace z odborných zdrojů nevyplývá. Rozptyl závisí na velikosti částic, typu pěstované kultury i charakteru plevelů.
U zeleniny se pracuje opatrněji, protože příliš mohutná vrstva zachytí zálivku a déšť dřív, než proniknou ke kořenům. Sláma kolem rajčat nebo paprik může klidně dosáhnout patnácti centimetrů, ale pokládá se až po ujmutí sazenic nebo po vzejití přímých výsevů do výšky asi deseti centimetrů. U okrasných záhonů, keřů a stromů snesou kůra i štěpka silnější pokrytí a vydrží déle, kůra se rozkládá pomaleji, štěpka obvykle jeden až dva roky.
Kdy na jaře mulčovat a kde v Česku sehnat štěpku levně
Správné načasování rozhoduje stejně jako tloušťka. V českých nížinách připadá ideální termín na konec března až začátek dubna, v chladnějších polohách spíš na druhou polovinu dubna. Zásadní podmínka: půda musí být vlhká. Letošní duben byl podle
ČHMÚ silně srážkově podnormální, kdo mulčoval na vyschlou hlínu, udělal přesně tu chybu, která celý efekt maří. Před pokládkou proto záhon důkladně prolijte, nebo vyčkejte na vydatný déšť.
A co materiál? Nejlevnější cesta vede přes vlastní řez a místní arboristy. Řada firem zabývajících se péčí o stromy ráda předá štěpku zdarma, protože jinak platí za její odvoz. Městské systémy nabízejí další možnosti:
Praha provozuje velkoobjemové kontejnery na bioodpad od března do listopadu a v kompostárně Praha-Slivenec umožňuje bezplatný zpětný odběr substrátu. Brno dotuje zahrádkářským organizacím nákup štěpkovačů a přes sběrná střediska SAKO přijímá bioodpad od občanů zdarma. Jako cenový orientační bod: Technické služby Židenice prodávají dřevní štěpku za 800 Kč za kubík.
Celostátní přehled cen bohužel neexistuje, situace se liší obec od obce. Vyplatí se zavolat na místní technické služby nebo oslovit stromolezce v okolí.
Kde mulč přestává stačit: pýr, svlačec a vytrvalé oddenky
Proti jednoletým plevelům (lebedě, laskavci, ptačinci) funguje správně položená vrstva spolehlivě. Stačí odříznout světlo a sezonu pletí máte z velké části vyřešenou. Vytrvalé druhy s mohutnými oddenky ale hrají jinou ligu.
Pýr plazivý dokáže prorazit i silnou vrstvu štěpky, protože čerpá energii z podzemních zásobáren. Svlačec rolní je ještě houževnatější, podle
UC IPM může úplné uhynutí pod neprodyšnou bariérou trvat tři až pět let. Samotný organický mulč ho neudusí.
Pro silně zaplevelený záhon proto doporučujeme kombinaci: nejdřív vytrvalé plevele ručně vybrat i s oddenky, poté překrýt kartonem (pláty se musí překrývat alespoň o patnáct centimetrů, bez mezer), karton promočit a zasypat osmi až deseti centimetry organického mulče. Tato „lasagne“ podle
Oregon State University vytvoří dvojitou bariéru: karton blokuje světlo okamžitě, organická vrstva ho zatíží a postupně vyživuje půdu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák