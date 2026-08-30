Ruský hokej si našel cestu a vrátí se na mezinárodní scénu, ačkoliv jej nikdo nepustil zpátky

- Univerziáda se koná od 15. do 25. ledna 2027 v Čchang-čchunu
- V mužském i ženském turnaji bude vedle SNA startovat také Česko
- Týmy nesmějí nastoupit pod státní hlavičkou, s ruskou vlajkou ani v národních dresech
- IIHF 30. července potvrdila, že Rusko nesmí v sezoně 2026/27 na mužské MS, juniorský šampionát ani na turnaje do osmnácti let
- O účasti ruských žen na mistrovství světa má hokejová federace rozhodnout samostatně v listopadu
Čtyři písmena, o která jde
V soupisce mužského turnaje figurují Kanada, Čína, Česko, Velká Británie, Japonsko, Kazachstán, Jižní Korea, Slovensko, Spojené státy a SNA. V ženské části se stejná zkratka objevuje vedle Kanady, Číny, Česka, Íránu, Japonska, Slovenska a USA.
FISU pod tabulkou přímo uvádí, co zkratka znamená. Jde o studentské neutrální sportovce z Ruské federace. Označení má zdůraznit, že závodníci reprezentují sami sebe, nikoli stát.
Dvě federace, dvě různá pravidla
Klíč k celé věci leží v květnovém rozhodnutí FISU, která přijala jednotný rámec pro účast ruských studentů. Úplné vyloučení jen na základě státní příslušnosti označila za nepřiměřené a neslučitelné se svým vzdělávacím posláním.
Podstatná je ovšem další část. Neutrální režim má být podle FISU nejvyšším možným omezením bez ohledu na stanovisko příslušné mezinárodní federace. Jinými slovy, ani plošný zákaz platný v konkrétním sportu neznamená, že univerzitní organizace ruské studenty ze své akce vyřadí.
IIHF přitom svůj postoj nezměnila. Rada federace 30. července znovu posuzovala jednotlivé šampionáty a rozhodla, že ruské týmy v sezoně 2026/27 nastoupit nesmějí. Jako důvody uvedla přetrvávající obavy o bezpečnost, organizační proveditelnost a sportovní integritu. Mužské mistrovství světa hostí v květnu 2027 německý Düsseldorf a Mannheim.
Univerziáda ovšem není šampionátem IIHF. Hokejový turnaj je součástí multisportovní akce řízené FISU a hostitelským organizačním výborem, který uplatňuje vlastní pravidla způsobilosti. Hokejová federace nad ním nemá stejnou pravomoc jako nad vlastními turnaji.
Jak to čte Moskva
V Rusku je krok prezentován jako prolomení izolace. Ministr sportu a předseda tamního olympijského výboru Michail Děgťarjov zdůraznil, že IIHF do turnaje nemůže zasáhnout, a účast označil za první velkou mezinárodní příležitost pro ruský hokej po několika letech.
Kontext dodává i vývoj mimo hokej. Mezinárodní olympijský výbor v červenci předběžně zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a otevřel ruským sportovcům cestu do kvalifikací pro hry v Los Angeles 2028. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím veřejně nesouhlasil.
Zákaz IIHF tedy nepadl a na mistrovství světa Rusko nadále nesmí. Hranice jeho hokejové izolace se ale v lednu posune do Čchang-čchunu, kde bude ve stejném turnaji hrát i české univerzitní mužstvo.
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