Pár minut práce u rybízu po sklizni rozhodne o celé příští úrodě. Kdo neví, co řezat a čím hnojit, přijde o kilogramy bobulí

Dva zásahy, správný řez a cílená výživa, dokážou u zanedbaného, zahuštěného keře vyvolat dramatický skok v plodnosti. U průběžně udržovaného rybízu půjde spíš o znatelné posílení, ale i to stojí za půlhodinu práce.
Proč se černý rybíz řeže jinak než červený a bílý
Tady se láme většina zahrádkářských omylů. Černý rybíz rodí převážně na jednoletém a dvouletém dřevě, čím mladší výhon, tím kvalitnější a početnější plody. Tmavé, silné, přestárlé větve starší tří let už táhnou keř dolů: zabírají prostor, stíní a plodí čím dál méně. Řešení je prosté. Hned po sklizni vezměte zahradnické nůžky nebo pilku a nejstarší výhony seříznete co nejníže u země. Pryč jdou i slabé, nemocné, křížící se a nízko ležící proutky. Cíl: ponechat osm až dvanáct silných mladých výhonů, které dostanou světlo a vzduch.
U červeného a bílého rybízu platí odlišná logika. Tyto keře plodí na bázi loňských výhonů i na takzvaných plodonosných ostruhách staršího dřeva. Hlavní tvarovací řez se proto provádí v době vegetačního klidu. Bezprostředně po sklizni stačí sanitární zásah, tedy odstranit suché, poškozené a přehoustlé partie, aby se dovnitř koruny dostal vzduch a světlo. Vzdušný keř méně trpí houbovými chorobami a lépe vyzrává dřevo pro příští sezónu.
Kompost, hnůj a draslík: čím nakrmit keř po sklizni
Řez uvolní prostor, ale bez živin a vláhy nové dřevo nevyroste a květní základy se nezaloží. Základní dávka vypadá takto: kolem keře rozprostřete asi pěticentimetrovou vrstvu zralého zahradního kompostu nebo dobře uleželého hnoje. Nechte volný kruh u báze stonků, aby kůra neuhnívala. Mulč současně drží půdní vlhkost, potlačuje plevel a postupně uvolňuje živiny do kořenové zóny.
Klíčové prvky pro zakládání příštích květů jsou fosfor a draslík:
Fosfor podporuje reprodukční orgány rostliny a přímo ovlivňuje nasazení plodů. Draslík pomáhá s transportem cukrů, posiluje kořeny a zvyšuje odolnost. Pro rybíz volte síran draselný, chloridové formy těmto keřům škodí.
Dusík keř rovněž potřebuje, ale po sklizni jde o podporu plodnosti, nikoli o bujný vegetativní růst. Organická hmota z kompostu dodá dusík v přiměřeném množství a ve formě, kterou si rostlina odebírá postupně.
Kdo nemá vlastní kompostér ani přístup ke statkovému hnoji, pořídí pytlovaný kompost v HORNBACHU nebo peletovaný koňský hnůj v OBI. Čerstvý „horký“ hnůj ani syrový kuchyňský odpad přímo pod keř nepatří, spálí kořeny a přitáhne škůdce.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Zálivka v červenci a srpnu rozhoduje o počtu hroznů
Vláha bývá přehlíženým pilířem posklizňové péče. Pěstitelský průvodce pro černý rybíz uvádí, že při poklesu půdní vlhkosti pod patnáct procent začíná výnos klesat. Právě v letních týdnech, kdy se v pupenech formují zárodky příštích květenství, potřebuje kořenový bal stabilní přísun vody.
Prakticky: po každém řezu a přihnojení keř důkladně zalijte. V suchých periodách opakujte zálivku jednou až dvakrát týdně, ideálně ráno k zemi, aby listy zůstaly suché. Mulč kolem keře zpomalí odpařování a prodlouží účinek každého litru.
Letní kontrola zdraví: co hledat na listech a pupenech
Po sklizni je ideální chvíle prohlédnout keř s čerstvým pohledem. Nejčastější problémy, které v létě uvidíte:
Příznak Možná příčina Co udělat Drobné tmavé skvrny na listech, postupné hnědnutí a opad Skvrnitost listů (houbová choroba) Napadené listí sebrat a odvézt do sběrného dvora; nekompostovat doma Zkadeřené, puchýřnaté nebo zčervenalé listy Mšice rybízová Silně napadené vrcholy odstřihnout, podpořit přirozené predátory Nepřirozeně kulaté, nafouklé pupeny (černý rybíz) Hálčivec rybízový Napadené pupeny vylámat a zlikvidovat; při masivním výskytu zvážit výměnu keře Zmačkané, deformované mladé lístky na vrcholech (černý rybíz) Bejlomorka rybízová Napadené výhony seříznout pod poškozené místo
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BIOpopelnice nebo sběrné dvory, v Brně na sběrných střediscích odpadů. Spalování zahradního bioodpadu za účelem likvidace je od března 2025 nepřípustné. České sklizňové okno: máte ještě čas zasáhnout
Podle metodiky VŠÚO Holovousy spadá sklizeň rybízu v tuzemských podmínkách do rozpětí od druhé dekády června do konce srpna, přičemž hlavní vlna probíhá mezi 20. červnem a 20. červencem. Pozdní odrůdy a vyšší polohy posouvají termín až do posledních srpnových dnů. Pravidlo je jednoduché: jakmile z konkrétního keře sundáte poslední hrozen, nastupuje řez, výživa a zálivka. Čím dříve po sklizni zásah provedete, tím delší vegetační dobu má keř na přípravu příští sezóny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák