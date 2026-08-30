Los Konferenční ligy 2026/27: Na Střelnici zamíří klub z Premier League. Kompletní rozpis i termíny zápasů

- Doma Jablonec přivítá Brighton, švýcarské Lugano a gruzínskou Iberii Tbilisi
- Venku nastoupí proti Freiburgu, Trabzonsporu a lotyšskému FC Riga
- Ligová fáze začíná 15. října, závěrečné šesté kolo je na programu 17. prosince
- Finále se odehraje 2. června 2027 na stadionu Besiktase v Istanbulu
- Jablonec je jediným českým zástupcem v této sezoně Konferenční ligy
Soupeři Jablonce v Konferenční lize 2026/27
Konferenční liga má odlišný formát než zbylé dvě evropské soutěže. Všech šestatřicet týmů je rozdělených do šesti výkonnostních košů a každý celek dostane jednoho soupeře z každého koše. Dohromady tedy odehraje šest zápasů, tři doma a tři venku.
Na Střelnici přijedou anglický Brighton, švýcarské Lugano a gruzínský šampion Iberia Tbilisi. Venku čeká Jablonec bundesligový Freiburg, turecký Trabzonspor a lotyšský FC Riga.
Rozdělení je pro Severočechy nepříjemné v jednom ohledu. Oba nejsilnější soupeře, tedy Freiburg a Trabzonspor, budou hrát venku. Freiburg byl navíc finalistou posledního ročníku Evropské ligy.
Známé tváře a jedna rižská shoda
Několik soupeřů má pro český fotbal vlastní historii. Lugano vyhrálo před dvěma lety v Konferenční lize 1:0 v Mladé Boleslavi, takže o kvalitách švýcarského celku si tady nikdo iluze nedělá.
Zajímavá je i položka FC Riga. Jablonec už letos jeden rižský klub vyřadil, ve třetím předkole ovšem šlo o jiný celek, tedy RFS. FC Riga se loni utkala se Spartou ve čtvrtém předkole a trénuje ji slovenský kouč Adrián Guľa, který v minulosti vedl Plzeň.
Brighton je nejzvučnějším jménem, jaké mohlo na Střelnici dorazit. Kluby z Premier League ovládly tři z pěti dosavadních ročníků soutěže, naposledy ji vyhrálo Crystal Palace.
Termíny všech kol ligové fáze
1. kolo - 15. října: 21:00 Freiburg - Jablonec,
2. kolo - 22. října: 18:45 Jablonec - Brighton,
3. kolo - 5. listopadu: 21:00 FC Riga - Jablonec,
4. kolo - 26. listopadu: 18:45 Jablonec - Lugano,
5. kolo - 10. prosince: 18:45 Trabzonspor - Jablonec,
6. kolo - 17. prosince: 21:00 Jablonec - Iberia Tbilisi.
Termíny vyřazovací fáze a finále
Play off: únor 2027
Osmifinále: březen 2027
Čtvrtfinále: duben 2027
Semifinále: přelom dubna a května 2027
Finále: 2. června 2027 v Istanbulu
Jak funguje postup do play off
Všech šest výsledků se sčítá do jedné společné tabulky. Nejlepších osm týmů postupuje přímo do osmifinále, kluby na pozicích 9 až 24 čeká vyřazovací play off, posledních dvanáct po ligové fázi končí.
Pro Jablonec je reálným cílem právě postupové pásmo. Vzhledem k tomu, že do soutěže vstupuje jako klub, který v evropských pohárech dosud nikdy nehrál hlavní fázi, by šlo o další historický zápis.
Cesta přes tři předkola
Do pohárů se Jablonec dostal jako pátý celek uplynulé sezony poté, co UEFA kvůli domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
Zbytek si odpracoval sám. Ve druhém předkole vyřadil chorvatský Varaždín, ve třetím lotyšský RFS a v play off skotské Rangers. Odvetu na vyprodané Střelnici rozhodl v 73. minutě Vachtang Čanturišvili, prodloužení skončilo bez branek a v penaltovém rozstřelu Jablonec zvítězil 4:3. Rozhodující pokus proměnil Jan Chramosta, brankář Jan Hanuš předtím jeden ze skotských pokusů chytil.
Postupem přes tři soupeře v předkolech za sebou vytvořil klub svůj historický rekord. Účast v ligové fázi mu navíc podle distribučního plánu UEFA přinese základní odměnu 3,17 milionu eur, tedy zhruba 76 milionů korun.
Kde sledovat Konferenční ligu 2026/27 v Česku
Přenosy ligové fáze zajišťují placené kanály a práva jsou rozdělená stejně jako u Evropské ligy.
Nova Sport 5 drží právo první volby a z každého hracího dne odvysílá jeden zápas. Platí ovšem, že z Evropské a Konferenční ligy dohromady smí nasadit jen jeden duel v daném kole, takže jablonecké zápasy tam nemusí skončit automaticky. Zbytek pokrývají stanice Sport 1, Sport 2 a Sport 3 ze skupiny AMC Networks, které si vybírají až po Nova Sportu.
Kanály jsou dostupné v prémiových balíčcích operátorů Oneplay, Magenta TV, Telly, Vodafone TV a Skylink. Volně šířené stanice včetně ČT sport práva na ligovou fázi nemají a streamy sázkových kanceláří pokrývaly pouze předkola.
Konkrétní nasazení jabloneckých zápasů bude jasné až po zveřejnění přesného rozpisu od UEFA.
Kdo dál z Česka hraje v pohárech
Jablonec je v Konferenční lize sám, ostatní čeští zástupci hrají výš. Slavia se představí v Lize mistrů, kde ji čeká Arsenal, Aston Villa i Bayern Mnichov, v Evropské lize hrají Sparta a Plzeň, která postoupila obratem proti Crvené zvezdě.
Bez evropského podzimu zůstal jediný český klub. Hradec Králové prohrál domácí odvetu s Panathinaikosem 1:2 po prodloužení.