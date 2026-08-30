V Tyrolsku leží vodopád široký 85 metrů. Vodní tříšť kolem něj mění chemii vzduchu, stromy připomínají tropický prales

Voda tu nesklouzává úzkou štěrbinou, ale valí se po celé skalní stěně v desítkách kaskád, které se tříští, rozprašují a mění v jemnou mlhu. A právě ten aerosol spouští řetězec, na jehož konci stojí les pokrytý lišejníky a mechy tak hustě, že připomíná vegetaci někde u rovníku. Jenže teplota tu v červnu sotva přeleze patnáct stupňů a pod nohama praská tyrolská žula.
Proč vodopád široký jako fotbalové hřiště přepisuje vzhled lesa
Klíč k „tropickému“ dojmu spočívá ve fyzice dopadu. Sulzaubach, ledovcový potok napájený tajícím Sulzenaufernerem, se v horní hraně stěny rozběhne do šířky a naráží na skalní stupně. Při každém nárazu se proud tříští na kapénky, a ty nejjemnější, o velikosti stovek nanometrů až jednotek mikrometrů, zůstávají ve vzduchu minuty. Studie alpských vodopádů popisují tyto částice jako záporně nabité nano- a mikroaerosoly v rozsahu 0,4 až 600 nm, které vítr roznáší desítky metrů od dopadové zóny.
Výsledek: bezprostřední okolí Grawy žije v trvalém obláčku vlhkosti. Kůra smrků a limb v dosahu spreje prakticky neoschne. A právě na trvale mokrém povrchu prosperují epifytní lišejníky, organismy, které vodu nepřijímají kořeny, ale celým povrchem stélky. Odborný přehled publikovaný v časopise
The Lichenologist dokládá, že stromy ve sprejové zóně vodopádů hostí zásadně odlišnou lišejníkovou komunitu než identické dřeviny o pár set metrů dál. Grawa tento efekt zesiluje svou mimořádnou šířkou: aerosolový oblak pokrývá nezvykle rozsáhlý pás lesa.
Kmeny obalené polštáři mechů, větve ověšené provazci lišejníků, sytě zelený koberec na každém kameni: vizuálně to evokuje mlžný prales středoamerických hor. Druhové složení zůstává alpské: smrk, limba, olše, bříza, borůvčí. Dojem tropičnosti ale vytváří samotná hustota epifytního pokryvu, kterou v běžném tyrolském údolí nenajdete.
Kdy vyrazit, aby vodní tříšť a duhy fungovaly naplno
Grawa reaguje na roční cyklus ledovce. Nejmohutnější bývá na přelomu jara a léta, zhruba od začátku června do prvních červencových dnů, kdy sněhová pokrývka Sulzenauferneru taje nejrychleji. Průtok Sulzaubachu tehdy stoupá, kaskády hučí hlasitěji a aerosolový oblak sahá dál od stěny. Po vydatných deštích se efekt ještě prohlubuje, voda přibírá přítoky a šířka aktivní plochy vodopádu roste.
Pro cestovatele z Česka to znamená ideální okno v druhé polovině května a v červnu. Vzdálenost od hraničního přechodu Dolní Dvořiště činí vzdušnou čarou přibližně 305 kilometrů; po silnici přes Innsbruck a sjezd Schönberg je to výrazně víc, reálně kolem pěti hodin jízdy. Kdo nechce řídit, dorazí vlakem do Innsbruck Hbf a přestoupí na autobusovou linku ST směr Stubaier Gletscher, zastávka Grawa Alm leží přímo u výchozího bodu.
VIDEO Rodiny s kočárkem i zdatní chodci: co nabízí WildeWasserWeg
Od parkoviště u Grawa-Alm vede k dolní vyhlídkové plošině patnáctiminutová cesta označovaná jako bezbariérová. Na dřevěné platformě stojí lehátka, odkud se dá sledovat celá šířka vodopádu a cítit na tváři jemný sprej. Pro rodiny s malými dětmi nebo kočárkem stačí právě tento úsek, alpské prostředí ale vyžaduje pevnější obuv a je třeba počítat s vlhkem.
Kdo chce víc, pokračuje po
WildeWasserWeg, třietapové trase dlouhé 9,6 kilometru, která sleduje divokou vodu od Ruetz Kataraktu přes Grawu až k čelu Sulzenauferneru ve 2 466 metrech. Druhá etapa končí u Sulzenauhütte v 2 191 metrech, chata funguje v letní sezóně a výstup z Grawy zabere zhruba dvě a půl hodiny. Kombinace vodopádu a horské chaty dává smysl jako celodenní výlet i pro středně zdatné turisty.
Pančavský vodopád se Grawě blíží výškou, ale chybí mu ta drtivá šířka. Mumlavský zase překvapí objemem vody, jenže padá z necelých deseti metrů. Grawa vyčnívá právě „stěnovým“ charakterem: celá skalní plocha je mokrá, celá generuje aerosol, a proto celý okolní les žije v permanentním vlhkém objetí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková