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Jezero ve Francii přitáhne 200 000 turistů ročně, ale nikdo se v něm nesmí koupat. A házení kamenů vás může ohrozit na životě

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Lac Pavin v Auvergne je meromiktické kráterové jezero; od 28. května 2025 nařízení zakazuje koupání a nepovolené spouštění kánoí, kajaků, paddleboardů či nafukovacích plavidel.
Jezero ve Francii přitáhne 200 000 turistů ročně, ale nikdo se v něm nesmí koupat. A házení kamenů vás může ohrozit na životě

Jezero ve Francii přitáhne 200 000 turistů ročně, ale nikdo se v něm nesmí koupat. A házení kamenů vás může ohrozit na životě

Zdroj: Foto: Marie-Lan Nguyen / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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