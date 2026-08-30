Jezero ve Francii přitáhne 200 000 turistů ročně, ale nikdo se v něm nesmí koupat. A házení kamenů vás může ohrozit na životě

Pavin dosahuje hloubky 92 metrů. Od šedesáti metrů dolů začíná vrstva, která se s vodou nad ní trvale nemísí; odborně řečeno, jezero je meromiktické.
Co se ukrývá pod tyrkysovou hladinou kráterového jezera
Spodní voda je hustší, teplejší díky geotermálnímu toku ze sopečného podloží a zcela bez kyslíku. Podpovrchový přítok o průtoku kolem 20 litrů za sekundu, popsaný ve
studii z roku 2011, neustále zásobuje tuto hlubinu mineralizovanou vodou a pomáhá udržovat stabilní rozhraní mezi oběma vrstvami. Strmé stěny kráteru navíc brání větru, aby hladinu promíchal až ke dnu.
V této izolované zóně se po staletí hromadí rozpuštěné plyny: oxid uhličitý, metan, dusík a sirovodík. Podle regionálního úřadu
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes jezero aktuálně nevykazuje signály bezprostřední exploze. Jenže sama existence plynové zásobárny pod tlakem vodního sloupce živí debatu, která trvá už desítky let: mohla by se tady odehrát limnická erupce? Limnická erupce: scénář, který probudil vědce i úřady
Pojem limnická erupce vstoupil do povědomí po katastrofě u kamerunského jezera Nyos v srpnu 1986. Tehdy se z hlubin uvolnil oblak oxidu uhličitého, který zabil přibližně 1 700 lidí a 3 500 kusů dobytka v okolních údolích. U Pavinu takovou tragédii moderní záznamy nedokládají. Studie publikovaná v roce 2024 v Journal of Volcanology and Geothermal Research ale poprvé podrobně namodelovala, co by se stalo, kdyby se hlubinná vrstva destabilizovala.
Čísla z měření v letech 2021–2022 odhadují zásobu CO₂ v hloubce 60 až 92 metrů na přibližně 1 750 tun. Z toho asi 450 tun by se mohlo uvolnit při převratu spodní vrstvy. Povrchové emise oxidu uhličitého dosahují v zimních měsících až 10,1 tuny denně. Simulace rozptylu ukazuje, že uvolněný plyn (těžší než vzduch) by se držel při zemi a v bezprostředním okolí jezera, zejména na výtokové plošině a podél stezky kolem břehu, by mohl dosáhnout smrtících koncentrací během minut.
Spouštěčem takového řetězce by musel být výrazný impuls: sesuv vnitřního svahu kráteru, zemětřesení nebo prudká změna fyzikálně-chemických podmínek vedoucí k převratu hluboké vrstvy. Dřívější odborné práce hodnotily náhlé odplynění za současných podmínek jako málo pravděpodobné. Model z roku 2024 ovšem doporučuje instalaci detektorů plynů, sirén a únikových tras, tedy opatření, jejichž nasazení v terénu se dosud nepodařilo veřejně potvrdit.
Legendy o kameni a skuteční démoni hlubin
Kroniky ze 17. století vyprávějí o jezeru, které se „probudí“, když do něj někdo hodí kámen; voda se rozbouří, vystoupí páry, změní se barva hladiny. Historik Michel Meybeck a jeho kolegové v rozsáhlé rekonstrukci publikované nakladatelstvím IntechOpen v roce 2024 tyto motivy zasadili do kontextu starších degasačních epizod. Staré popisy mlh, výtrysků a náhlých neurologických potíží v širším okolí podle nich odpovídají převratům vodního sloupce, nikoli magickému účinku oblázku. Nicméně i tak je házení kamenů do jezera zakázáno.
Kámen v kronice funguje jako lidové zkratkové vysvětlení pro jezero, které umělo znenadání ožít. Vědecky popsané nebezpečné scénáře vedou jinou cestou: přes destabilizaci hlubinné vrstvy silou, kterou běžný turista hodem kamínku nevyvolá. Přesto právě tato pověst dodnes sytí atmosféru místa a přitahuje zvědavce z celé Evropy.
Posílený dohled: geochemická stanice i observatoř vulkanických jezer
Od 12. června 2024 funguje v masivu Monts Dore první geochemická stanice SOLidAIR, provozovaná Observatoří fyziky Země v Clermont-Ferrand. Měří koncentrace CO₂ a radonu v blízkosti Pavinu. O rok později, 4. června 2025, spustil
Přírodní park Vulkánů Auvergne observatoř vulkanických jezer s kontinuálním sledováním teploty a hladiny. Pavin patří mezi tři „ateliérová“ jezera s měsíčním monitoringem v období 2025–2026.
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Oproti předchozím dekádám je dohled nesrovnatelně hustší. Základní fyzikální rozvrstvení jezera, tedy horní míchaná vrstva a spodní stabilní zóna, přetrvává, ale vědci dnes dokážou zachytit i drobné sezónní výkyvy, které dříve unikaly pozornosti.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková