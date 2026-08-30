Vypadat mladší můžete i vy. Stačí změnit několik každodenních návyků, které většina z nás zanedbává nebo vůbec neřeší

V televizi se míhají reklamy na revoluční krémy proti vráskám, ženy chodí na face lift, kultu mládí se daří a vrásky jsou považovány za něco špatného, co by mělo být odstraněno.
Jižní Korea na to však jde jinak. Slow aging, neboli pomalé stárnutí, by mohlo změnit to, jak se díváme na známky přibývajících let. Co přesně slow aging znamená
Slow aging je tak trochu filozofický posun v tom, jak korejská
kosmetika přistupuje ke stárnutí. Místo boje s vráskami, které už vznikly, klade důraz na udržování zdraví pleti tak, aby se viditelné známky stárnutí objevovaly přirozeně. Není však v tom nic složitého. Ženy se soustředí na stálé zdraví pokožky pomocí drobných, udržitelných postupů – hydratace, posílení bariéry, ochrany před sluncem a další péče. Korejská kosmetika zde tedy na rozdíl od západního pojetí čekajícího na vrásky vsází na prevenci od mládí s důrazem na čištění a výživu i ochranu a regeneraci pomocí šetrných ingrediencí, jako je například pupečník asijský (centella asiatica), hlemýždí sekret nebo fermentované složky. Foto: Unsplash / Maria Lupan Foto: Unsplash / leohoho Trend, který mění K-beauty
Fenomén slow aging se v Jižní Koreji původně začal šířit jako součást životního stylu zaměřeného na prodloužení života a snížení fyzického i psychického stresu, zahrnujícího nejen péči o pleť, ale také stravu a celkovou životosprávu.
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V Koreji tedy pojem přesahuje kosmetiku a proměňuje se v širší kulturní hnutí, které mění, co znamená stárnout s grácií. Upřednostňuje rovnováhu a sebepřijetí před pouhým skrýváním nebo „napravováním“ známek věku. Ženy tedy přirozený proces stárnutí přijímají, zatímco si udržují vitalitu, pohodu a důstojnost.
Tento posun se odráží i ve změně marketingu korejských značek jako například Sulwhasoo, která se začíná zaměřovat na mladší ženy (kolem 20 až 30 let) a spíše opouští agresivní anti-agingové kampaně ve prospěch preventivní péče.
Foto: Unsplash / Quỳnh Lê Mạnh Jak vypadá praxe
Praktické uplatnění slow aging filozofie se soustředí na konzistentní rutinu spíše než na drastické zásahy, přičemž výsledky se samozřejmě dostavují postupně v řádu týdnů, nikoli okamžitě. Jde nám přeci o prevenci.
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Čemu bychom se tedy měli vyhnout? Mezi největší nepřátele patří samozřejmě UV záření, nedostatek hydratace, stres a špatný spánek – ty právě narušují přirozenou regeneraci našich buněk. Korejky pak doporučují pleť čistit, hydratovat séry a nezapomínat hlavně na opalovací krém.
Konkrétně se můžeme o pleť starat následovně:
Denní ochrana proti slunci jako naprostý základ (srovnatelná v Koreji s čištěním zubů)
Šetrné aktivní látky (niacinamid, peptidy, pupečník asijský, hlemýždí sekret) Posílení kožní bariéry má prioritu před bojem s vráskami Trpělivost – viditelné zlepšení elasticity se dostavuje po několika týdnech péče Strava, spánek a zvládání stresu jako součást péče o pleť
Slow aging je dlouhodobý postoj, ne jednorázový kosmetický zásah. Přístup, u kterého se malé, ale konzistentní volby v hydrataci, ochraně a další péči postupně sčítají do skutečně odolné a zdravé pleti. Můžeme na něj však také nahlížet jako na posun od posedlosti tím, že ženy musí i po třicítce mít tvář jako dívky na střední škole. Na stárnutí však není nic špatného a je přirozenou součástí života každého z nás a především ženy nemusí neustále trpět nerealistickými požadavky kvůli marketingovým kampaním, které je přesvědčují, že vrásky jsou zlo.
Zdroje: Sungshin Women University, Vogue, Allure, Holy Skin, Korean Care