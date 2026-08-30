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Vypadat mladší můžete i vy. Stačí změnit několik každodenních návyků, které většina z nás zanedbává nebo vůbec neřeší

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Zatímco západní svět reaguje na vrásky až poté, co se objeví, Korea už několik let žije trendem „slow aging“ – přístupem, který nesází na agresivní zákroky jako botox nebo všudypřítomné krémy pro vyhlazení vrásek.
Vypadat mladší můžete i vy. Stačí změnit několik každodenních návyků, které většina z nás zanedbává nebo vůbec neřeší

Vypadat mladší můžete i vy. Stačí změnit několik každodenních návyků, které většina z nás zanedbává nebo vůbec neřeší

Zdroj: Asianstyle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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