All inclusive na týden za 8000 Kč. Přímořský ráj je nejkrásnější v září a srazil ceny na minimum

Září v Egyptě: Kdy slunce pálí jinak
Zářijový Egypt není Egypt z červencových fotek na Instagramu. Teploty sice stále šplhají k čtyřicítce, ale moře už není přeplněné nafukovacími plameňáky a selfie tyčemi. Korálové útesy u pobřeží dýchají volněji, ryby se vracejí blíž k břehu.
Klimaticky je září přechodné období – den je horký, ale večery už přinášejí úlevu. Moře má stále kolem 28 stupňů, což je ideální teplota pro šnorchlování. Rozdíl oproti hlavní sezóně? Absence davů. A právě to je jeden z důvodů, proč ceny padají.
Co všechno ta cena zahrnuje
Osm tisíc korun zní skoro podezřele, ale realita je překvapivě solidní. V ceně skutečně bývá zahrnutý přímý let z Prahy, transfer z letiště do hotelu, ubytování a all inclusive strava. Letištní taxy a palivové příplatky? Ano, i ty jsou většinou součástí konečné ceny – ale pozor, vždy je potřeba si projít detailní rozpis.
Turistické vízum do Egypta se platí zvlášť, na letišti v Hurghadě stojí kolem 25 dolarů. Není to skrytý poplatek, je to standardní praxe. Stejně jako fakt, že průvodce v letadle nabídne pojištění – to už je na zvážení každého.
Kde se tedy bere ta nízká cena? Cestovní kanceláře nakupují kapacity hotelů a letů ve velkém předem. Když se blíží konec sezóny a pokoje zůstávají prázdné, je lepší je prodat za minimální cenu než je nechat neosazené. Hotel přesto vydělá – na nápojích, na výletech a na wellness procedurách.
Egyptské resorty fungují na principu vysokého objemu hostů při nízkých maržích. Personál je levný, potraviny lokální, energie ze slunce. Když hotel obsadí 80 % kapacity za sníženou cenu, vydělá víc než při 40 % obsazenosti za plnou cenu.
Tajemství, o kterém se nemluví
A tady přichází to, co inzeráty neřeknou. Egypt prošel v posledních letech turbulentním obdobím – politická nestabilita, teroristické útoky, pád ruského letadla v roce 2015. To všechno zásadně ovlivnilo turistický průmysl. Hotely, které byly postavené pro miliony ruských turistů, najednou zely prázdnotou.
Dnes je situace stabilnější, bezpečnostní opatření přísnější, ale pověst se vrací pomalu. Nízké ceny jsou částečně investicí do obnovy důvěry. Egypt potřebuje turisty zpátky a je ochotný za to zaplatit dočasnou ztrátou na marži.
Geopolitika hraje roli i v širším kontextu. Když jsou jiné destinace nedostupné nebo drahé, Egypt se stává alternativou. A když má přebytek kapacit, dokáže být velmi konkurenceschopný.
Realita all inclusive za osm tisíc
All inclusive v této cenové kategorii znamená základní stravování – bufetové snídaně, obědy, večeře. Jídlo je jedlé, ale nečekejte gurmánské zážitky. Místní speciality ano, ale spíš v turistické verzi. Nápoje v rámci all inclusive jsou obvykle lokální výroby – egyptské pivo, víno z Nilu, základní destiláty.
Pokoje v hotelech za tuto cenu bývají čisté, ale údržba není vždy dokonalá. Sprcha může kapat, Wi‑Fi funguje na recepci lépe než v pokoji, výhled na moře není garantovaný. Ale západ slunce nad Rudým mořem vypadá stejně z každého balkonu.
Infrastruktura letovisek po hlavní sezóně skutečně dýchá volněji. Některé restaurace v hotelu mohou být zavřené, animační programy méně intenzivní. Na druhou stranu – méně lidí znamená klidnější dovolenou. Žádné fronty u bufetu, žádný boj o lehátka u bazénu.
Kvalita personálu? Většinou stabilní. Egyptští hoteloví zaměstnanci mají zkušenosti, jsou zvyklí na různé typy hostů a umí si poradit. Spropitné je očekávané a oceňované – pár dolarů dokáže zázraky.
Stojí to za to?
Egypt za 8000 korun není dovolená snů. Je to kompromis mezi cenou a komfortem, mezi očekáváním a realitou. Ale je to také příležitost vidět Rudé moře, projet se na velbloudu, ochutnat koshary na místním trhu.
Pro někoho je to ideální varianta – týden u moře, odpočinek, slunce. Pro jiného zklamání, protože hotel nevypadá jako na fotkách. Záleží na nastavení.
Důležité je číst recenze, vybírat prověřené hotely a nepodlehnout iluzi, že za osm tisíc dostanete pětihvězdičkový luxus. Dostanete týden v Egyptě. A to už je samo o sobě hodně.
Zdroje článku: travelscoop.co.uk, gotripzi.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková