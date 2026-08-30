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Sekačka se ucpává mokrou trávou? Profesionálové mažou podvozek surovinou za pár korun a zelená kaše se na něj přestane lepit

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Kdo někdy naklápěl sekačku po sečení za deště, zná ten pohled: pod podvozkem centimetrová vrstva zelené kaše, výhozový kanál ucpaný chomáči a motor, který se ke konci záhonu dusil.
Sekačka se ucpává mokrou trávou? Profesionálové mažou podvozek surovinou za pár korun a zelená kaše se na něj přestane lepit

Sekačka se ucpává mokrou trávou? Profesionálové mažou podvozek surovinou za pár korun a zelená kaše se na něj přestane lepit

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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