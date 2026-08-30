Ani blond, ani hnědá. Letošní sezóně bude vládnout tahle 1 barva vlasů, která už se rozjela v zahraničí, ale k nám se ještě nedostala

V kadeřnickém křesle padne většina rozhodnutí mezi dvěma jistotami. Buď o tón světlejší, nebo o tón tmavší. Letos se ale mezi ně vklínil odstín, který zahraniční salony hlásí jako jedničku sezony. Vlna přitom přišla ze zahraničí a k nám se přelévá pomaleji, takže tady zatím pořád platí za nevšední volbu. Zahraniční salony letos ovládla teplá měděná
Roky udávaly tón chladné barvy, hlavně ledová platina a popelavé odstíny. Ty teď jdou stranou a nahrazuje je teplo. Kadeřníci v zahraničí popisují, že klientky si dnes objednávají červené, měděné, třešňové a teplé kaštanové tóny častěji než blond.
Teplý směr potvrzují i čeští odborníci. „Do popředí se dostávají sofistikované měděné nuance,“ uvedla pro Notino Blog kadeřnice Helena Štrohalmová z Art & Beauty Salonu.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší podzimní kabáty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že je dělají o 10 let starší Foto: Freepik.com Moderní měděná se míchá z několika tónů najednou
Kdo si pod zrzavou představí plochou oranžovou z krabičky, bude překvapený. Dnešní verze vzniká vrstvením několika odstínů přes sebe.
Výsledkem je barva s hloubkou, která se při každém pohybu jinak leskne. V zahraničí pro ni existuje celá řada názvů, od Auburn Spice přes Burnished Brunette až po Cherry Colu. Všechny stojí na stejném principu, tedy na teplém červeném podkladu doplněném o skořicové, jantarové nebo švestkové odlesky.
Komu měděná sedne a jak ji zkusit opatrně
Nejlépe vypadá na ženách se zlatavým nádechem pleti a s pihami. Pokud máte spíš chladnější podtón, sáhněte po tmavší variantě s třešňovým a švestkovým nádechem, která funguje i na světlé pleti.
Přečtěte si také: Ani culík, ani copánky. Češky přišly na geniální způsob sepnutí vlasů, který vypadá elegantně a neničí vlasy
Bojíte se radikální změny? Existuje měkčí vstupní verze. Takzvaná copper bronde míchá jemné měděné, karamelové a zlaté tóny do tmavší blond, takže působí hřejivě bez výrazné červené. Podobně funguje i zrzavě hnědá, kde měděné a jantarové odstíny sedí na hnědém základu a barva vypadá spíš jako přirozený nádech vlasů.
Foto: Freepik.com Barva vydrží déle, když jí trochu pomůžete
Jedna věc se hodí vědět předem. Červené a měděné pigmenty se z vlasů vyplavují rychleji než jiné barvy. Plnou sytost si odstín obvykle drží zhruba čtyři až šest týdnů, potom začne blednout.
Prodloužit to jde jednoduše. Používejte šampon pro barvené vlasy, myjte hlavu vlažnější vodou a mezi návštěvami salonu sáhněte po tónovací masce nebo přelivu, které barvu oživí. A ještě jedna rada na závěr: pokud plánujete během roku přejít do blond, dobře si to rozmyslete, protože červené pigmenty se z vlasů odstraňují obtížně.
Přečtěte si také: Ani balerínky, ani žabky. Češky letos v létě nosí tenhle 1 typ botů, který je pohodlný, ale elegantní Foto: Freepik.com
Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.thezoereport.com/beauty/fall-2026-hair-color-trends, https://www.notino.cz/beautyblog/trendy/trendy-barvy-na-vlasy-2026–notino-blog/, https://www.thelookhairsalonla.com/blog/copper-hair-color-trend-2026, https://www.americasbeautyshow.com/blogs/in-the-loop/the-top-red-hair-color-trends-for-2026, https://www.inhair.cz/profesionalni-vlasove-trendy-2026