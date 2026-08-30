Češi končí se slunečnicovým olejem. Nahrazují ho touto 1 vychytávkou, na které jde smažit úplně všechno

Slunečnicový olej doprovázel české sporáky celá desetiletí. V poslední době ale z lahví u pánve mizí rychleji, než by čekali i jeho zastánci. Do kuchyní se místo něj vrací tuk, který zvládne řízek, bramborák i zeleninu a přitom se nepřipálí. Navíc si ho zvládnete připravit sami z jediné suroviny.
Proč slunečnice u sporáku končí
Slunečnicový olej byl dlouhá léta nejprodávanější volbou pro teplou kuchyni. Levné semínko a neutrální chuť z něj udělaly stálici. Háček je v tom, že k rozpálené pánvi se ten obyčejný druh vlastně vůbec nehodí.
Panenská slunečnice z běžných odrůd to vzdá už u zhruba 110 stupňů, což rozpálené pánvi nestačí ani zdaleka. Ani rafinovaná varianta na tom není ideálně, protože obsahuje hodně nestabilních mastných kyselin omega-6. Ty při zahřívání snadno oxidují, olej začne žluknout a vznikají z něj látky, které tělu neprospívají. Jediná slunečnice, na které se opravdu dá smažit, pochází ze speciálních odrůd s vysokým obsahem kyseliny olejové, jenže takový olej podle obalu často ani nepoznáte.
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Tuk, ke kterému se čím dál víc domácností vrací, se jmenuje ghí neboli přepuštěné máslo. Vzniká z obyčejného másla tak, že se z něj odpaří voda a odstraní mléčné bílkoviny. A právě ty bílkoviny jsou důvod, proč se na klasickém másle nedá pořádně smažit. Máslo se začne přepalovat už kolem 150 stupňů a pánev vám zaplní kouřem.
Jakmile máslo bílkovin zbavíte, kouřový bod vyskočí zhruba na 250 stupňů. To je jedna z nejvyšších hodnot mezi kuchyňskými tuky. Osmažíte na něm prakticky cokoli, od řízků přes bramboráky až po zeleninu nebo vejce, a tuk se přitom nepřipaluje. Protože v ghí nezůstává žádná voda, dlouho vydrží a nemusí do lednice. Není to přitom žádný módní vynález, znaly ho už naše babičky a v Indii slouží jako základní tuk po staletí.
Jak si ghí připravíte doma
Celé kouzlo spočívá v pomalém zahřívání.
Kostku másla vložte do hrnce a rozehřívejte na mírném ohni. Nejdřív se rozpustí, pak začne zlehka bublat, jak se z něj odpařuje voda. Na hladině se postupně vytvoří bílá pěna z bílkovin, kterou průběžně sbírejte lžící. Když tuk zezlátne a zprůhlední, přelijte ho přes jemné síto nebo plátýnko do čisté sklenice. Bílý usazený podíl na dně hrnce už do sklenice nepatří. Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za celý měsíc i s prázdninami? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
A to je vše, právě jste vyrobili tuk, který v obchodě stojí několikanásobek. Komu se s přepouštěním nechce, může sáhnout po hotovém ghí, dnes ho mají na pultech i běžné supermarkety.
Domácí přepouštění másla zvládne každý, stačí ho pomalu rozehřát a přecedit do sklenice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Sádlo, řepka i avokádo jako záloha
Přepuštěné máslo není jediná cesta pryč od slunečnice. Zpátky do českých kuchyní se hlásí i vepřové sádlo, tuk, který dominoval sporákům předchozích generací. Snese teplotu kolem 190 stupňů, jídlu dodá charakteristickou chuť a skvěle se hodí třeba na bramboráky nebo topinky.
Kdo chce zůstat u rostlinných olejů, měl by sáhnout po řepkovém. Ten zvládne zhruba 220 stupňů a mezi mastnými kyselinami omega-3 a omega-6 drží ve srovnání se slunečnicí zdravější rovnováhu, která je k tělu šetrnější. Gurmáni si pochvalují i olej avokádový, jehož kouřový bod patří podle typu k vůbec nejvyšším ze všech tuků.
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Kouřové body jednotlivých tuků shrnuje tabulka:
Tuk Kouřový bod Za studena lisovaný slunečnicový olej kolem 110 stupňů Klasické máslo kolem 150 stupňů Vepřové sádlo kolem 190 stupňů Řepkový olej zhruba 220 stupňů Přepuštěné máslo (ghí) zhruba 250 stupňů Avokádový olej až 270 stupňů Smažte s mírou a nepřepalujte
Ať zvolíte kterýkoli tuk, jedno platí vždycky. Hlídejte teplotu. Kouř stoupající z pánve je varování, že je moc horko a v jídle právě vznikají ty škodliviny, kvůli kterým jste vybírali lepší tuk. Zakouřený tuk radši slijte a nalijte čerstvý.
Výživoví poradci navíc připomínají, že řízky a hranolky by měly zůstat spíš občasnou sváteční odměnou. Přepuštěné máslo aspoň zaručí, že když už si osmažíte, uděláte to na tuku, který horkou pánev bez problémů ustojí.
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Zdroje: https://blog.econea.cz/jake-oleje-pouzivat-na-smazeni/, https://www.vitalia.cz/clanky/bezny-slunecnicovy-olej-neni-vubec-vhodny-na-smazeni/, https://profikuchar.cz/blog/jak-vybrat-nejlepsi-tuk-na-smazeni-kompletni-pruvodce, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/sadlo-se-vraci-do-ceskych-kuchyni/, https://www.ketodiet.cz/clanky/blog/jak-vybrat-spravny-olej-na-smazeni/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-spravne-vybrat-olej-nebo-tuk-na-smazeni-napovi-vam-kourovy-bod-2749.html