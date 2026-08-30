Pomalu pečená kachna s červeným zelím a kynutým knedlíkem, která stojí za trochu času navíc

Pečená kachna je obvykle velká událost. Dělám ji pomalu: nejdřív ji nechám dlouhé hodiny pod alobalem při nízké teplotě – nejraději přes noc, a teprve ráno ji odkryju, aby dostala barvu a kůrku. Tenhle klidný postup je na tom nejlepší. Maso zůstane šťavnaté, k tomu sedne červené zelí a domácí kynutý knedlík z toho udělá poctivý oběd, který v rodině zpravidla zabere.
Pečenou kachnu nedělám každý týden. Spíš ve chvíli, kdy chci na stůl postavit něco slavnostnějšího. Přitom na ní není nic složitého. Největší práci odvede čas. Kachnu stačí dobře osolit, okmínovat a nechat troubu dělat své. Osvědčilo se mi ji nejdřív omýt i zevnitř, vysušit papírovou utěrkou, sůl pořádně vetřít do povrchu i do dutiny a pak péct pomalu zakrytou. Maso se díky tomu nevysuší a jde pak hezky od kosti.
Výhodou je i to, že se celý oběd dá rozumně rozdělit. Kachna se peče sama, mezitím připravím
a zadělám na červené zelí kynutý knedlík. Na talíři pak má všechno své místo: křupavá kůže, šťáva z výpeku, sladkokyselé zelí a měkký knedlík, který ji do sebe natáhne. Knedlíky vařím až ke konci pečení, aby byly čerstvé a neoschly. Kachna, zelí a knedlík patří k české kuchyni právem
Pečená kachna se zelím a knedlíkem je jedno z jídel, které u nás drží místo už dlouhá léta. Není to
do pracovního týdne, spíš nedělní klasika, sváteční oběd nebo jídlo pro rodinné setkání. Spojení rychlá večeře tučnějšího masa, nakyslého zelí a nadýchaného knedlíku dává smysl i chuťově. Nic se tu nepřetlačuje, všechno si sedne. Recept na pomalu pečenou kachnu s lahodným červeným zelím a kynutým knedlíkem
Doba přípravy: zhruba 45 minut práce Doba pečení kachny: asi 4,5 hodiny + 20 až 30 minut dopékání Doba vaření knedlíků: asi 20 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu Kachna 1 ks kachna o hmotnosti asi 2 až 2,5 kg 2 lžíce soli 2 lžíce celého kmínu Suroviny na červené zelí 1 kg červeného zelí 1 ks větší cibule 2 lžíce sádla 2 lžíce cukru 3 lžíce octa 150 ml vody 1 lžička soli 1 lžička kmínu Co potřebujeme na kynutý knedlík 500 g hrubé mouky 300 ml vlažného mléka 25 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 lžička soli 1 ks vejce 2 ks starší rohlíky Postup přípravy poctivé a křupavé pečené kachny s domácí přílohou
1. Kachnu omyjte zvenku i zevnitř a pořádně ji vysušte kuchyňskými utěrkami. Je to drobnost, ale kůže pak lépe chytne barvu a sůl po ní neklouže. Zdroj: Meine Mutter (Erlaubnis liegt vor), Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Před koncem pečení kachnu odkryjeme, aby chytla zlatavou a křupavou kůrku
2. Celou kachnu ze všech stran i v dutině důkladně potřete solí a posypte kmínem. Sůl do kůže lehce vmasírujte. Kachnu položte do pekáče prsy nahoru a přikryjte alobalem.
3. Troubu předehřejte na 120 °C a kachnu pečte pomalu asi 4,5 hodiny. Během pečení ji není nutné pořád kontrolovat. Ke konci ji odkryjte, přelijte výpekem a zvyšte teplotu na 200 °C.
4. Odkrytou kachnu dopékejte ještě 20 až 30 minut, až bude mít kůrku zlatavou a křupavou. Když už hezky chytá barvu, občas ji přelijte výpekem z pekáče.
5. Mezitím připravte kynutý knedlík. Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte cukr a nechte vzejít kvásek. Zabere to zhruba 10 minut.
6. Do mísy dejte hrubou mouku, sůl, vejce, zbytek mléka a hotový kvásek. Přidejte na kostky nakrájené rohlíky a vypracujte hladké těsto. Nechte ho kynout asi 45 až 60 minut, dokud nezdvojnásobí objem.
7. Z vykynutého těsta vytvarujte 2 šišky. Nechte je ještě asi 10 minut odpočinout. Pak je vložte do vroucí osolené vody a vařte přibližně 20 minut. V polovině je otočte.
8. Uvařené knedlíky hned po vytažení propíchejte špejlí, aby z nich odešla pára. Díky tomu nespadnou a zůstanou nadýchané. Příprava zelí
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9. Na červené zelí nakrájejte cibuli nadrobno a na sádle ji nechte zesklovatět. Přisypte cukr a chvíli míchejte, až se začne lehce rozpouštět. Pak přidejte nakrájené nebo nastrouhané zelí, kmín, sůl, ocet a vodu.
10. Zelí duste pod pokličkou asi 35 až 45 minut doměkka. Občas promíchejte. Když je potřeba, přilijte trochu vody. Na konci ochutnejte a dolaďte poměr sladké a kyselé podle sebe.
11. Hotovou kachnu nechte po vytažení z trouby asi 10 minut odpočinout. Pak ji naporcujte. Podávejte ji s horkým červeným zelím, čerstvě nakrájeným kynutým knedlíkem a trochou výpeku. Zbytky dejte do lednice a snězte ideálně do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Pomalu pečená kachna Rady z domácí kuchyně od zkušené hospodyňky Když se vám zdá, že kachna při dopékání tmavne moc rychle, stačí stáhnout teplotu na 180 °C a dopéct ji o pár minut déle. Zelí je dobré připravit s malým předstihem. Po krátkém odležení bývá chuť ještě kulatější. Knedlíky krájejte nití nebo hodně ostrým nožem. Drží pak tvar a neumačkají se. Když vám zbyde kachní výpek, neslévejte ho celý pryč. Malou část druhý den zamíchám do ohřátého zelí nebo s ním lehce přeliju maso při servírování. Právě v tom bývá ta poctivá chuť, kvůli které se na kachnu vzpomíná i další den.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková