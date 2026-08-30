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Pomalu pečená kachna s červeným zelím a kynutým knedlíkem, která stojí za trochu času navíc

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Když se doma peče kachna, je to hned jiný den. Já ji dělám pomalu, nejdřív dlouhé hodiny pod alobalem při nízké teplotě a až nakonec ji nechám zezlátnout, aby měla kůrku, na kterou se čeká už od rána. Právě tenhle klidný postup je na celé pečené kachně to nejlepší - maso zůstane šťavnaté, červené zelí se k ní krásně hodí a domácí kynutý knedlík z toho udělá poctivý oběd, jaký má u nás doma vždycky úspěch.
Obrázek k receptu na Pomalu pečenou kachnu s červeným zelím a kynutým knedlíkem: slavnostní česká klasika s dokonale vypečenou kůrkou

Obrázek k receptu na Pomalu pečenou kachnu s červeným zelím a kynutým knedlíkem: slavnostní česká klasika s dokonale vypečenou kůrkou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Pomalu pečenou kachnu s červeným zelím a kynutým knedlíkem: slavnostní česká klasika s dokonale vypečenou kůrkou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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