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Nejdelší autobus světa měří přes 30 metrů a pojme 256 lidí. Vypadá jako vlak, ale jezdí po silnici

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Třicet metrů, 256 cestujících, žádné koleje. Drážďanský prototyp AutoTram Extra Grand ukázal, že tramvaj na pneumatikách je možná, jen ne pro každé město.
Nejdelší autobus světa měří přes 30 metrů a pojme 256 lidí. Vypadá jako vlak, ale jezdí po silnici

Nejdelší autobus světa měří přes 30 metrů a pojme 256 lidí. Vypadá jako vlak, ale jezdí po silnici

Zdroj: Ubahnverleih / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

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