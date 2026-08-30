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Pogačarův pád nerozhodl jen o jednom jezdci. Vuelta, která už skoro neměla zápletku, začíná dnes znovu

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Enric Mas v sobotu odmítl obléct červený dres. Formálně mu patřil, protože Tadej Pogačar po těžkém pádu odstoupil z Vuelty, jenže Španěl dobře věděl, jakým způsobem se do čela dostal. „Tadej spadl, já jsem ten červený dres nevyhrál,“ vysvětlil.
Pogačarův pád nerozhodl jen o jednom jezdci. Vuelta, která už skoro neměla zápletku, začíná dnes znovu

Pogačarův pád nerozhodl jen o jednom jezdci. Vuelta, která už skoro neměla zápletku, začíná dnes znovu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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