Pogačarův pád nerozhodl jen o jednom jezdci. Vuelta, která už skoro neměla zápletku, začíná dnes znovu

Bylo to sympatické gesto vůči zraněnému soupeři. Současně ale Mas pronesl ještě jednu větu, která je pro dnešní Vueltu mnohem důležitější: začíná jiný závod.
A přesně to se stalo.
Ještě v pátek se soupeři Tadeje Pogačara mohli realisticky bavit hlavně o tom, kdo skončí druhý. Slovinec měl před Masem náskok 3:50, vyhrál tři etapy a prakticky pokaždé, když se silnice zvedla nebo závod nabídl možnost něco získat, ukázal, že je o kus před ostatními. Dnes ráno je Pogačar mimo závod, Mas vede před Primožem Rogličem o jedinou minutu a prvních šest jezdců celkového pořadí dělí méně než tři minuty.
A zrovna dnes čeká peloton jedna z nejtěžších etap celé Vuelty.
Soupeři už nemusí přemýšlet, jak porazit Pogačara
To zní jako samozřejmost, ale takticky jde o obrovskou změnu.
Když je v závodě jezdec, který je zjevně nejsilnější, ostatní se podle něj postupně začnou chovat. Neútočí jen proto, aby získali čas. Přemýšlejí, zda jejich útok nepomůže Pogačarovi, zda nevyprovokují tempo, které sami nezvládnou, nebo zda není rozumnější chránit druhé či třetí místo místo zoufalé snahy ohrozit člověka téměř čtyři minuty před nimi.
Po sobotě všechny tyto kalkulace zmizely.
Mas není Pogačar. Má minutu na Rogliče a jen 1:11 na Felixe Galla. Za nimi zůstávají v kontaktu Sepp Kuss, Oscar Onley a Richard Carapaz. Žádný z nich už dnes nemusí vyrážet na silnici s vědomím, že bojuje hlavně o stupně vítězů. Každý může reálně přemýšlet o vítězství na celé Vueltě.
Pád jednoho jezdce tak nezměnil jen jméno muže v červeném. Změnil motivaci téměř všech favoritů.
Největší změna čeká právě Mase
Ještě zajímavější bude sledovat, co nová situace udělá s Enricem Masem.
Dokud byl druhý za Pogačarem, mohl závodit jako vyzyvatel. Nemusel kontrolovat každý nástup, jeho Movistar nemusel celý den držet únik v rozumné vzdálenosti a odpovědnost za průběh závodu nesl tým nejsilnějšího člověka Vuelty.
Teď je nejsilnější pozice jeho.
Jedna minuta přitom není náskok, který dovoluje defenzivně odjet dalších třináct etap. Zvlášť ne proti Rogličovi, který Vueltu vyhrál už čtyřikrát a velmi dobře ví, jak se třítýdenní závod vyhrává i bez toho, aby byl každý den nejsilnějším mužem v pelotonu.
Mas proto dostal červený dres i problém, který s ním přichází. Poprvé musí rozhodovat, kterého soupeře ještě může nechat jet a za kterým už musí reagovat.
V sobotu řekl, že dres nevyhrál. Ode dneška ho ale bude muset začít bránit.
Aitana přichází v téměř dokonalý okamžik
Kdyby Pogačar odstoupil před několika klidnými etapami, mohli by favorité několik dnů čekat, než zjistí, jak nově rozdané karty vlastně zahrát.
Vuelta jim takový luxus nedala.
Devátá etapa z Villajoyosy na Alto de Aitana měří 187,4 kilometru a nabízí přes 5 100 výškových metrů. Na trase je šest hodnocených stoupání a některá z nich jsou mimořádně tvrdá. Puerto de Miserat měří jen něco přes pět kilometrů, ale průměr má deset procent a rampy dosahují až 23 procent. Na konci čeká dlouhý výjezd na Aitanu.
Mas označil dnešní etapu spolu s dvacátou za jednu ze dvou nejtěžších v celém závodě.
To znamená, že nová Vuelta nedostane žádné přechodné období. Začne rovnou zkouškou, při níž už mohou vzniknout rozdíly měřené v minutách.
Pro Rogliče se během jednoho odpoledne změnila celá logika závodu
Primož Roglič je možná největším příjemcem nové situace.
Ještě před Pogačarovým pádem mohl být jeho výkon velmi dobrý a přesto by nestačil ani na přiblížení k červenému dresu. Slovinec už nebyl v situaci, kdy by potřeboval najít několik sekund. Potřeboval skoro čtyři minuty na jezdce, který zatím nevypadal, že by měl jediný slabší den.
Teď potřebuje minutu na Mase.
To už není teoretická možnost založená na Pogačarově krizi, defektu nebo nějakém zoufalém útoku ze vzdálenosti. To je rozdíl, který může zmizet v jediné horské etapě.
A podobně budou uvažovat Gall, Kuss, Carapaz nebo Onley.
Proto může být dnešní Aitana agresivnější, než by byla s Pogačarem v závodě. Když máte před sebou dominantního lídra s téměř čtyřminutovým náskokem, riskovat všechno může vypadat jako cesta k tomu, jak přijít o druhé místo. Když je lídr minutu před vámi, risk najednou nabízí možnost Vueltu vyhrát.
Pogačar byl příběhem první části Vuelty. Jeho absence může být příběhem té druhé
Pro samotného Pogačara skončil závod způsobem, který s výsledkem nemá nic společného. Při pádu utrpěl otřes mozku, zlomeninu levé klíční kosti a stabilní zlomeninu obratle C7. Jeho pokus přidat Vueltu k pěti vítězstvím na Tour de France a triumfu na Giru tedy skončil v sanitce, nikoli v horách.
Pro zbytek závodu ale vznikla zvláštní situace.
Vuelta přišla o svého největšího favorita a pravděpodobně i nejsilnějšího závodníka. Sportovně je to ztráta. Současně však získala něco, co ještě před dvěma dny téměř neměla: skutečnou nejistotu.
Mas má červený dres, který podle vlastních slov nevyhrál. Roglič je jednu minutu za ním. Další čtyři muži zůstávají dostatečně blízko, aby mohli snít o Madridu.
A před nimi dnes stojí Aitana.
Pogačarův pád byl sobotní zprávou. Nedělní zpráva je jiná.
Vuelta začíná podruhé.
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Zdroje: Reuters – Pogacar forced to abandon Vuelta after stage eight crash, Mas takes overall lead [1], La Vuelta – Coquard sprints to victory; Pogacar abandons [2], La Vuelta – Enric Mas: „Tadej crashed, I didn't win the red jersey“ [3], Cyclingnews – Vuelta a España 2026 stage 9 preview: GC battle reignites on summit finish after Tadej Pogacar crashed out [4].