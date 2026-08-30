Vémolu počastoval hanlivými výrazy a chtěl ho zmlátit se 4 kamarády. Teď se 250kilový Kotlár omlouvá: „Šlo jen o čísla“

- Kotlár dal Vémolovi dva měsíce na přípravu a během videa ho několikrát urazil
- Po kritice se omluvil konkrétně za oslovení „konino" a zdůraznil, že Vémolu osobně zná a respektuje
- Samotnou myšlenku souboje pěti proti jednomu ale neodvolal
- Vémolu čeká 26. září stadionový galavečer OKTAGONu ve Frankfurtu proti neporaženému Frédéricu Vosgrönemu
- Terminátor už dřív odmítl nabídku na zápas s Jaroslavem Kotlárem, podle vlastních slov i za deset milionů korun
Starý vtip, který někdo vzal vážně
Celá věc má kořeny několik let zpátky. Vémola tehdy v nadsázce prohlásil, že za odpovídající peníze by nastoupil klidně proti celému autobusu Kotlárů.
Diego poznámku vytáhl znovu a posunul o kus dál. Osm soupeřů podle něj potřeba není, stačí pět. Právě tuhle výzvu jsme rozebírali ve chvíli, kdy se video objevilo.
Největší reakce ovšem nevyvolala samotná výzva, ale způsob, jakým ji Kotlár podal. Vémolu během videa opakovaně častoval ostrými výrazy, mimo jiné ho oslovil jako „konino". Vzniklo z toho něco, co působilo jako osobní konflikt.
U Diega přitom nejde o nic nového. Už v roce 2024 označil Vémolu za lúzra a tvrdil, že české MMA proslavil víc než Terminátor. Později se chlubil, že by ho v postoji porazil.
Obrat o sto osmdesát stupňů
Pak přišla kritika a s ní druhé video, ve kterém byl tón podstatně klidnější. Kotlár připomněl, že se s Vémolou osobně zná, při setkání spolu normálně mluví a k bývalému šampionovi OKTAGONu má respekt.
Za jednu konkrétní urážku se omluvil. Zároveň připomněl, že provokace přicházela i z druhé strany, protože Vémola si při slovních přestřelkách dělal legraci z váhy Kotlárových a používal narážky na hamburgery či kebab. Chtěl mu prý stejný styl komunikace vrátit.
Nejzajímavější část přišla nakonec. „Byl to jenom hate pro čísla, chápej," uvedl Kotlár bez vytáček. Pozornost, sledovanost a reakce na sítích tedy byly součástí plánu od začátku.
Terminátor má na práci něco skutečného
Reálnost podobného zápasu je v tuhle chvíli prakticky nulová. Žádná organizace ho neoznámila a Vémola má před sebou konkrétní závazek. Ve Frankfurtu se 26. září postaví Vosgrönemu, neporaženému německému specialistovi na boj na zemi, tedy dvěma generacím vzdálenému grapplerovi. Promotér Ondřej Novotný tenhle zápas nedávno veřejně obhajoval.
Že by Terminátor po exhibicích skočil, se navíc čekat nedá. Po trilogii s Attilou Véghem sice připouštěl, že by se nechal přesvědčit k finančně zajímavým zápasům, jenže jednání s organizací Clash ztroskotala a údajnou desetimilionovou nabídku od G MMA odmítl s tím, že nechce zápasy, kde může jen ztratit reputaci. Loajalitu vůči OKTAGONu dal najevo i v jiné situaci.
Zbyla tedy povedená internetová provokace. První video přineslo velká slova, druhé omluvu a vysvětlení. Čísla naskákala. A Vémola dál trénuje na jediného soupeře, který je na rozdíl od pětice Kotlárů skutečný.