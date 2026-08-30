Za Husáka visel v každém obýváku. Dnes za něj sběratelé platí i 50 tisíc korun a většina lidí ho má schovaný na půdě

Dnes, desítky let po normalizaci, se ukazuje, že některá z těchto svítidel překročila hranici nostalgické cetky a vstoupila na trh, kde se ceny pohybují od stokorun až po částky přesahující padesát tisíc. Záleží ovšem na tom, co přesně visí u vás na stropě.
Severočeská lustrová tradice sahá do roku 1724, a dodnes žije
Kamenický Šenov v Lužických horách drží výrobu křišťálových ověskových svítidel od první čtvrtiny osmnáctého století. Sklářské muzeum ve městě dokumentuje nepřerušenou linku od dílen Franze Friedricha Palmeho přes průmyslový podnik n. p. Lustry, který budovu muzea převzal v roce 1965, až po dnešní Preciosa Lighting sídlící stále ve stejné obci. O kus dál, v Semilech, funguje od roku 1996 firma Elite Bohemia, která broušený křišťál prezentuje jako symbol luxusu a řemeslné dokonalosti.
Právě tato regionální kontinuita dodává normalizačním lustrům přidanou hodnotu. Severočeský původ funguje na trhu jako jakýsi rodný list kvality; kupující ví, že sklo prošlo rukama lidí, kteří broušení a lustrařinu dědili po generacích.
Tři cenová patra: od stokorun po desítky tisíc
Dnešní trh s křišťálovými lustry z éry Husákova Československa se rozpadá do výrazně odlišných vrstev.
- Spodní pásmo (stovky až nižší tisíce Kč): Anonymní, nekompletní nebo poškozené kusy. Příkladem budiž lustr deklarovaný jako výrobek ze sklárny v Kamenickém Šenově, který na Aukru skončil v lednu 2026 s cenou 780 Kč, a ani za ni se nenašel kupec.
- Střední pásmo (jednotky až nižší desítky tisíc Kč): Kompletní, vyčištěné kusy s plným počtem ověsů a ramen. Osmiramenný kobaltový lustr se všemi broušenými přívěsky dosáhl v květnové aukci 2026 částky 17 500 Kč.
- Horní pásmo (36 000 až 50 000 Kč i výše): Profesionálně repasovaná svítidla s novou elektroinstalací. Berounský specialista Opravy lustrů nabízí exempláře za 49 000 a 49 600 Kč, u velkých reprezentativních kusů cena šplhá i přes 80 000 Kč. Nový Antik Bazar má v katalogu renovovaný kus za 36 600 Kč.
Rozdíl mezi spodním a horním pásmem činí řádově padesátinásobek. A právě v tomto rozpětí se skrývá příležitost i past pro každého, kdo vytáhne zaprášené svítidlo z půdy.
Co žene cenu nahoru, a co ji sráží ke dnu
Klíčové faktory, které z běžného lustru dělají prémiový kus:
- Kompletnost ověsů a ramen – chybějící broušené přívěsky jsou nejčastějším důvodem, proč lustr zůstane v bazarovém pásmu.
- Počet světel a celkový rozměr – šesti- a osmiramenná svítidla přitahují vyšší nabídky než trojramenné varianty.
- Stav kovové kostry – koroze, ohnuté držáky nebo amatérské svařování hodnotu decimují.
- Nová elektroinstalace – odborná repase včetně kabeláže posouvá kus z kategorie „starožitnost na vlastní riziko“ do kategorie „svítidlo připravené k zavěšení“.
- Doložitelný severočeský původ – značka, štítek nebo prokazatelná provenience z Kamenického Šenova či okolí funguje jako garance řemeslné úrovně.
Naopak: agresivní čištění chemikáliemi, neodborné rozebrání bez označení dílů a vyhozené „náhradní sklíčka“ dokážou znehodnotit i jinak slušný exemplář. Před případným prodejem se vyplatí pořídit detailní fotodokumentaci zavěšeného lustru, než ho kdokoli sundá z háku.
Kam v Česku s lustrem: výkup, ocenění, repase
Kdo chce zjistit, zda jeho svítidlo patří ke stovkorunovým, nebo padesátitisícovým kusům, má v roce 2026 několik konkrétních adres:
- Nový Antik Bazar – vykupuje starožitná svítidla na základě zaslaných fotografií, takže první orientační odhad lze získat bez přepravy křehkého předmětu.
- Antik Praha Nusle – nabízí profesionální oceňování a volbu mezi komisním prodejem a okamžitým výkupem.
- Opravy lustrů (Beroun) – specializovaný servis, který lustr vyčistí, doplní chybějící ověsy, provede novou elektroinstalaci a případně prodá jako hotový repasovaný kus.
- Aukro – pro rychlý test tržního zájmu; dohledatelné realizované aukce z roku 2026 ukazují, že platforma funguje jako živý barometr poptávky.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák