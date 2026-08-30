Za socialismu ho měl v kuchyni každý druhý Čechoslovák, dnes končí na skládkách. Sběratelé za něj dají až 45 000 Kč

Modrobílé talíře s drobnými kytičkami provázely české rodiny po celá desetiletí. Dnes je spousta lidí bez okolků odnáší do sběru nebo rovnou k popelnici. Přitom se mezi nimi občas skrývá kousek, za který sběratel rád zaplatí nemalou částku.
Proč zrovna cibulák míří do kontejneru
Tím pokladem bývá cibulák, tedy porcelán zdobený takzvaným cibulovým vzorem. Léta ho měl doma kdekdo, takže ho většina z nás bere jako obyčejné staré nádobí. A přesně kvůli té všednosti dnes končí v popelnicích při vyklízení bytů i rekonstrukcích kuchyní. Háček je v tom, že každý rozbitý nebo vyhozený kus posouvá cenu těch dochovaných nahoru. Zachovalých starých souprav rok od roku ubývá, zatímco chuť sběratelů po kvalitním porcelánu roste, a to i za hranicemi.
Název je přitom vlastně vtip. Žádná cibule na dekoru není, modré tvary, které ji připomínají, jsou ve skutečnosti granátová jablka. Motiv se zrodil roku 1729 v míšeňské manufaktuře. Do českých rukou se výroba dostala roku 1885 a její srdce dodnes bije v Dubí.
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Chcete zjistit, jestli doma máte raritu, nebo obyčejný kus? Vzor vám moc neřekne. Otočte nádobu dnem vzhůru a hledejte výrobní razítko. Prozradí porcelánku i zhruba dobu vzniku, a hlavně podle něj poznáte, jestli jde o žádané zboží.
Korunka s písmenem D nebo nápis Zwiebelmuster patří pravému cibuláku z Dubí, který dnes vyrábí Český porcelán. Značka Thun označuje takzvaný falešný cibulák, jenž se prodává levněji. A pak je tu úplně jiná kategorie: dva zkřížené modré meče. To je znak míšeňské manufaktury a takovému kousku se obyčejný talíř cenou ani zdaleka nevyrovná.
Od pár set korun po statisíce
Cenové rozpětí je propastné a rozhoduje konkrétní kus:
novodobé talíře a hrnky z Dubí pořídíte za pár set korun; pěkně dochované starší kousky renomovaných porcelánek se prodávají za nižší tisíce; ucelené historické soupravy v dobrém stavu se v dražbách šplhají do desetitisíců, u nejžádanějších se cena blíží 45 000 korunám; úplný vrchol, tedy ručně malované míšeňské kusy z 18. a 19. století, atakuje i statisíce. Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za celý měsíc i s prázdninami? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Neberte ale vážně zprávy, podle kterých je každý zděděný cibulák hotový poklad. Skutečnost bývá střízlivější. Stáří razítka samo o sobě nic negarantuje, musí se sejít hned několik okolností najednou.
Kompletní servis táhne cenu nahoru, prasklina ji sráží
Sběratelé dávají přednost celým soupravám. Osamocený talíř nějakou hodnotu má, jenže kompletní sada s konvicí, šálky i mísami vynese násobně víc. Opačným směrem táhne cenu stav. Prasklinka jako vlas, uražený okraj, oťukaná hrana nebo domácí oprava lepidlem, to všechno je pro odhadce jasné znamení, že půjde s cenou dolů.
Kompletní souprava vynese u sběratelů násobně víc než jednotlivý talíř a každá prasklina nebo oťuk cenu srazí dolů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejste si stavem jistí? Pomůže zkouška sluchem. Cvrnkněte prstem o okraj: zdravý porcelán se ozve čistým, zvonivým tónem, ten s prasklinou odpoví tupě a mdle. Starému kousku navíc prospěje spíš ruční mytí ve vlažné vodě než myčka a silná chemie.
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Než starou soupravu odnesete do kontejneru, věnujte jí pár minut. Vyfoťte si každý díl z čelní i spodní strany, opište přesné znění značky, projděte hrany kvůli oťukům a opravám a spočítejte, kolik kusů z původní sady vám vlastně zbylo. Odhadce z toho vyčte podstatně víc než z jediné fotky vzoru.
Orientaci v ceně navíc zvládnete i sami. Na aukčních portálech se dívejte, za kolik se srovnatelné kusy reálně vydražily. Vyvolávací částky z inzerátů bývají nadsazené a jako vodítko za moc nestojí. Pokud vyjde, že máte doma něco cennějšího, obraťte se na odhadce nebo aukční síň, úvodní posouzení zpravidla nic nestojí. A i kdyby šlo hlavně o rodinnou vzpomínku, pořád v ruce držíte nádobí, které vaší rodině sloužilo desítky let.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/, https://www.bydlimekvalitne.cz/nemate-doma-poklad-cibulak-po-babicce-muzete-prodat-za-statisice-staci-zkontrolovat-tohle, https://techsvet.cz/domacnost/mate-doma-stare-nadobi-ze-socialismu-zachovale-kusy-maji-hodnotu-pres-150-000-kc/adrianasingerova/, https://www.royalcrystal.cz/advisor/originalni-cibulak-vs-falesny-cibulak-co-by-jste-meli-vedet, https://cesky.porcelan.cz/cs/profil-spolecnosti/cibulovy-vzor, https://www.tiscali.cz/otocte-starou-cukrenku-dnem-vzhuru-tahle-znacka-znamena-ze-sberatele-daji-i-26-000-kc-678157