Ulice se definitivně loučí s hereckou legendou. Se seriálem už nechce mít nic společného

S nekonečným seriálem Ulice je jeho počátků spojeno několik tváří. Vedle Rudolfa Hrušínského, Terezy Brodské či Václava Svobody je to zejména Jaroslava Obermaierová. Legendární herečka se v roli paní Nyklové objevuje v seriálu už od úplného počátku. Nyní se ale zdá, že jedna ze stálic kvůli zdravotním i osobním důvodům v seriálu definitivně skončila.
O vážném zdravotním stavu Jaroslavy Obermaierové se spekuluje už několik týdnů. Kvůli dýchacím potížím skončila před několika týdny v nemocnici v Benešově a z následných vyšetření se ukázalo, že její stav je ještě vážnější, než se zprvu zdálo – slavné herečce byla totiž diagnostikována rakovina plic. S vážnou diagnózou se hvězda Ulice svěřila deníku Blesk. Herečka aktuálně dojíždí na chemoterapie do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze.
„Není mi vůbec dobře, ale mizerně. Už ráno mám pocit, že jsem snad vypila flašku rumu. Jsem strašně slabá, malátná a všechno mě vyčerpává, i to, že teď s vámi mluvím,“ přiznává Obermaierová v rozhovoru pro Blesk. Právě vážný zdravotní stav je jedním z logických důvodů toho, že se rozhodla svou hereckou kariéru pověsit definitivně na hřebík. A to znamená také konec v nekonečném seriálovém fenoménu. Za koncem v Ulici ale nestojí pouze zdraví, ale také její rozdílné osobní a politické názory, kvůli nimž už, zdá se, nechce mít s tvůrci nic společného.
„Postavit se před kameru pro mě vůbec nepřipadá ze zdravotních důvodů v úvahu. Ale především, já už hrát nikdy nebudu, protože nechci, a už vůbec ne v Ulici. Některé lidi z Ulice nemohu kvůli jejich politickým názorům ani vidět!“ dodala herečka rezolutně. Zdá se tedy, že do slavného seriálu by se nevrátila ani, kdyby se její stav zlepšil.
Herečka je známá tím, že se svými politickými názory netají, a už dříve prohlásila, že se kvůli nim s herci i tvůrci z Ulice neshodne. Obermaierová už ostatně jednou nekonečný seriál opustila, před několika měsíci se ovšem do rodiny Nyklových vrátila a objevuje se i v aktuálně vysílaných dílech. Nyní se ovšem zdá její konec v seriálu definitivní a fanoušci ji nejspíš brzy uvidí v populárním hitu naposledy.
Zdroj: Blesk.cz, Super