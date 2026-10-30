Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jediná vteřina dokáže zasáhnout, vyděsit a přitom nikoho nesoudit. Působivý dokument vás naučí jezdit opatrně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dokumentární filmy Víta Klusáka jsou fenoménem samy o sobě, zároveň jsou pro publikum dost rozeznatelné a lze v nich čekat určité dramaturgické vzorce. Jediná vteřina je přesně takovým snímkem, který jako většina Klusákových počinů dokáže probudit silné emoce i otázku, kde leží hranice mezi vyprávěným příběhem a zaznamenanými událostmi.
Jediná vteřina dokáže zasáhnout, vyděsit a přitom nikoho nesoudit. Působivý dokument vás naučí jezdit opatrně

Jediná vteřina dokáže zasáhnout, vyděsit a přitom nikoho nesoudit. Působivý dokument vás naučí jezdit opatrně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 18:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinovýhled: V kinech bude strašit Neskutečná máma, s dětmi můžete odhalit Tajemství zakázaného lesa Wildwood
Kinovýhled: V kinech bude strašit Neskutečná máma, s dětmi můžete odhalit Tajemství zakázaného lesa Wildwood
Pod Sněžkou vypadá jako snaha o kultovní zimní komedii. Zdůrazňujeme slovo snaha
Pod Sněžkou vypadá jako snaha o kultovní zimní komedii. Zdůrazňujeme slovo snaha

Horské komedie se často těší velké oblibě a pro tvůrce představují lákadlo; často pak tyto počiny slaví...

Ulice se definitivně loučí s hereckou legendou. Se seriálem už nechce mít nic společného
Ulice se definitivně loučí s hereckou legendou. Se seriálem už nechce mít nic společného

S nekonečným seriálem Ulice je jeho počátků spojeno několik tváří. Vedle Rudolfa Hrušínského, Terezy...

Kinobox Daily: Největší hrdina v podání největšího akčního herce. Nesmrtelný Barbar Conan stále baví
Kinobox Daily: Největší hrdina v podání největšího akčního herce. Nesmrtelný Barbar Conan stále baví

Barbar Conan (Conan the Barbarian) je fantasy Johna Milia na motivy příběhů stejnojmenné postavy napsané...

Keanu Reeves v režii hororového mistra. Chystají remake drsné kultovky
Keanu Reeves v režii hororového mistra. Chystají remake drsné kultovky

Výtečný korejský thriller Gangster, policajt a ďábel (Akinjeon) se snad už brzy dočká ohlášeného remaku....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.