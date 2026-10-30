Jediná vteřina dokáže zasáhnout, vyděsit a přitom nikoho nesoudit. Působivý dokument vás naučí jezdit opatrně

Dokumentární filmy Víta Klusáka jsou fenoménem samy o sobě, zároveň jsou pro publikum dost rozeznatelné a lze v nich čekat určité dramaturgické vzorce. Jediná vteřina je přesně takovým snímkem, který jako většina Klusákových počinů dokáže probudit silné emoce i otázku, kde leží hranice mezi vyprávěným příběhem a zaznamenanými událostmi.
Podobně jako Svět podle Daliborka nebo V síti i Jediná vteřina se zaměřuje na něco, co je v naší společnosti natolik zakořeněné, i když je to přehlížené, a přenáší soustředění z anonymní společnosti na velmi konkrétní jednotlivce. Stejně jako u prvních dvou jmenovaných snímků si vybírá něco, o čem víme, že se to děje ve velkém, zároveň to vnímáme jako vzdálenou hrozbu, protože nás se to přece netýká. A stejně jako u předchozích dvou počinů, i tady ukazuje konkrétní osudy, které nás přesvědčují o opaku. Podobně jako může být Daliborek náš soused nebo kolega a stejně jako si slizáci z filmu V síti mohou psát zrovna s našimi dětmi, může se i nám stát děsivá autonehoda, s jejímiž následky žijí protagonisté Jediné vteřiny.
Aby oslovila diváka s náležitou patřičností, používá snímek dva různé rámce. První rámec je sraz Hříšníků – lidí, kteří souhlasili s účastí na dokumentu o prohřešcích, jichž se dopouštíme za volantem – od manipulace s mobilním telefonem až po orální sex za jízdy (ano, tím se tam skutečně někdo chlubí). Zprvu uvolněnou a svižnou konverzaci pak naruší druhý rámec, série segmentů kombinujících dokument s hraným filmem.
Každý segment představuje jednoho člověka, který chvilkovou nepozorností, špatným odhadem, frajeřinou nebo mikrospánkem zavinil nehodu s tragickými následky. Jeho osobní zpověď doprovází dramatizace události, která divákovi zrekonstruuje osudný moment filmovým jazykem. Následně filmaři zvolili dramaturgicky funkční, odvážný a psychologicky dost riskantní postup – ve scéně naaranžované tak, aby působila jako jediná vteřina před nehodou, mají protagonisté šanci promluvit se svou „mladší verzí” i s „obětí”. V tom se snímku daří dostat k potřebné emoční hloubce.
Tvůrci sami zdůrazňují, že chtěli udělat něco jiného než pouhou hrozbu následky, a dost se jim to daří. Jednotlivé segmenty totiž ukazují hlavně příčiny a následky nehody, oboje je přitom mnohem silnější. Věnování se příčinám v širších souvislostech umožňuje divákovi ztotožnit se s protagonistou, protože jej k nehodě vedly věci, které ve větší či menší míře občas zažívá každý. Tím snáze se pak dá napojit na následky něčeho, co nikdo nechtěl, ale už se to nedá vrátit. Hlubšímu napojení slouží také první rámec, skupina Hříšníků sledující a komentující jednotlivé segmenty. Představují toho diváka, kterého „se to netýká”, dokud nevidí konkrétní příběh, jenž mu umožní se se situací ztotožnit. Tady ale nastává určitý problém.
Segmenty samy o sobě už jsou natočeny tak, aby se s nimi divák ztotožnil co nejvíce, takže je tu otázka, proč ten rámec film vlastně potřebuje. Vstupy skupiny Hříšníků vypadají spíš jako hlas diváka pro diváka, jenž mu říká, co si má vlastně myslet. V jednom případě nejsou diskutující sjednocení, ale postoj snímku je i tak dost jasně akcentovaný. Segmenty jsou dost silné samy o sobě, dokonce jsou dobře dramaturgicky vyvážené. Tvůrci si dali záležet, aby jednotlivé incidenty nesplývaly do jednoho vzorce a zobrazovaly různorodé příčiny, typy následků a dokonce i postojů. Tím se dostáváme k tomu, že filmy Víta Klusáka mají své jasné konstrukční znaky.
Mezi ně patří přítomnost konfliktního protagonisty, který dokáže pobouřit publikum. Tím je Rado, jenž na kameře do značné míry popírá svůj podíl viny a jeho segment vede k o něco ostřejší konfrontaci s herci. Jeho přítomnost paradoxně nepůsobí jako zesilovač už tak depresivního snímku, ale jako ventil. Příběhy všech čtyř zúčastněných jsou smutné, bolestivé a tíživé, tím spíš, že jsou to lidé, kteří jsou událostí poznamenaní a pokorní v tom, jak k nehodě přistupují.
Existence toho jednoho případu dává divákovi něco, nad čím může nechápavě kroutit hlavou, rozhořčit se, zaujmout celkem jednoduchý postoj a prožít jednoduché emoce. Výsledná konfrontace mu pak umožňuje se emočně trochu uvolnit, než přijde další příběh, kde se stane něco hrozného, za co nemůžeme nikoho jednoznačně odsoudit. Prvek účastníka, kterého diváci nemají rádi a jenž se dočká konfrontace, patří k rysům Klusákových filmů, často s různorodou dramatickou funkcí. V případě Jediné vteřiny to pomáhá vykreslit komplexnější obraz fenoménu vážných dopravních nehod a poskytnout divákovi větší přehled o lidských příbězích, které najdeme za neosobními chmurnými statistikami.
Podívejte se také na nejlepší dokumentární filmy podle Kinoboxu.