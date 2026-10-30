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Pod Sněžkou vypadá jako snaha o kultovní zimní komedii. Zdůrazňujeme slovo snaha

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Dennívýzva
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Horské komedie se často těší velké oblibě a pro tvůrce představují lákadlo; často pak tyto počiny slaví komerční úspěch, málokdy se ale dostaví i odpovídající kvalita. Novinka Pod Sněžkou bude možná bojovat s podobným problémem.
Pod Sněžkou vypadá jako snaha o kultovní zimní komedii. Zdůrazňujeme slovo snaha

Pod Sněžkou vypadá jako snaha o kultovní zimní komedii. Zdůrazňujeme slovo snaha

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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