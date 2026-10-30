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Keanu Reeves v režii hororového mistra. Chystají remake drsné kultovky

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Dennívýzva
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Výtečný korejský thriller Gangster, policajt a ďábel (Akinjeon) se snad už brzy dočká ohlášeného remaku. Nyní víme, kdo se zhostí jedné z hlavních rolí. Do filmu byl totiž obsazen Keanu Reeves.
Keanu Reeves v režii hororového mistra. Chystají remake drsné kultovky

Keanu Reeves v režii hororového mistra. Chystají remake drsné kultovky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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