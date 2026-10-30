Keanu Reeves v režii hororového mistra. Chystají remake drsné kultovky

Výtečný korejský thriller Gangster, policajt a ďábel (Akinjeon) se snad už brzy dočká ohlášeného remaku. Nyní víme, kdo se zhostí jedné z hlavních rolí. Do filmu byl totiž obsazen Keanu Reeves.
Keanu Reeves je v posledních letech v jednom kole. Sotva se rozloučil s Johnem Wickem prostřednictvím Baleríny, objevil se v komediích Boží úlet a Následky a jeho hlas jsme slyšeli ve třetím Ježku Sonicovi a Toy Story 5. Dvaašedesátiletý herec zároveň jezdí na turné se svou kapelou Dogstar a energie jej zjevně stále neopouští. Získal totiž roli v remaku korejské pecky Gangster, policajt a ďábel.
Snímek sleduje dvě postavy, které by v jiném filmu byly zarytými nepřáteli. Kriminalista Jung (Mu-Yeol Kim) je otráven korupcí a pštrosí politikou svých nadřízených, obzvlášť v době, kdy v ulicích řádí sériový vrah. Dong (Dong-seok Ma) je gangsterský boss, jenž si velmi zakládá nejen na postavení a penězích, ale také na respektu, který budí jeho fyzické schopnosti. Právě respekt je ale poněkud otřesen, když si jej za cíl vybere onen sériový vrah. Dong mu unikne, ale nechce nechat útok bez následků. Uzavře tedy s Jungem opatrné spojenectví. Jung využije svou odbornost, Dong mu dá k dispozici své zdroje v podsvětí. Když Jung vraha vypátrá, může jej zatknout. Pokud se ale k němu Dong dostane dřív, čeká ho o poznání drsnější trest.
Gangster, policajt a ďábel je kombinací detektivního thrilleru, gangsterky a akčního filmu. Jedná se tedy o mix žánrů, pro který je režisér remaku jako stvořený. James Wan (V zajetí démonů, první Saw, Rychle a zběsile 7) má totiž zkušenost se všemi těmito žánry, a natočit akční gangsterku s hororovým nádechem může být něco přesně pro něho. Ve filmu se objeví Dong-seok Ma, zatím se ještě ale neví, zda si zopakuje stejnou roli. Co se Keanu Reevese týče, není známo, zda si zahraje detektiva, nebo hledaného vraha.
Remake Gangstera, policajta a ďábla se připravuje už nějakou dobu, studio Blumhouse na něj získalo práva už v roce 2022. Mezi producenty jsou Sylvester Stallone i Brian Helgeland, scenárista L. A. – Přísně tajné a režisér a scenárista Odplaty. Remake má tak potenciál stát se slušnou žánrovkou, která své předloze neudělá ostudu, stále je ale ještě brzy soudit. Oficiální produkce ještě nezačala.
Podívejte se také na nejlepší thrillery podle Kinoboxu.
Zdroj: Empire