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Kinobox Daily: Největší hrdina v podání největšího akčního herce. Nesmrtelný Barbar Conan stále baví

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Barbar Conan (Conan the Barbarian) je fantasy Johna Milia na motivy příběhů stejnojmenné postavy napsané původně pro pulpové časopisy Roberta E. Howarda. Právě v Barbaru Conanovi se Arnold Schwarzenegger dočkal role, která ho prakticky katapultovala na vrchol akčních hrdinů a otevřela mu cestu k rolím jako Terminátor nebo Alan „Dutch“ Schaefer z Predátora. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Největší hrdina v podání největšího akčního herce. Nesmrtelný Barbar Conan stále baví

Kinobox Daily: Největší hrdina v podání největšího akčního herce. Nesmrtelný Barbar Conan stále baví

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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