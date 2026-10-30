Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kinovýhled: V kinech bude strašit Neskutečná máma, s dětmi můžete odhalit Tajemství zakázaného lesa Wildwood

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Máme tu poslední říjnovou várku premiér, která nebude chudší než obvykle. Kromě těch standardních můžete vyrazit také na snímek Wima Wenderse Pina, představující titulní tanečnici Pinu Bausch, nebo rovnou na festival dokumentárních filmů v Ji.hlavě, který běží až do neděle. Žhavé novinky si tradičně probereme podrobněji.
Kinovýhled: V kinech bude strašit Neskutečná máma, s dětmi můžete odhalit Tajemství zakázaného lesa Wildwood

Kinovýhled: V kinech bude strašit Neskutečná máma, s dětmi můžete odhalit Tajemství zakázaného lesa Wildwood

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Pod Sněžkou vypadá jako snaha o kultovní zimní komedii. Zdůrazňujeme slovo snaha
Pod Sněžkou vypadá jako snaha o kultovní zimní komedii. Zdůrazňujeme slovo snaha
Ulice se definitivně loučí s hereckou legendou. Se seriálem už nechce mít nic společného
Ulice se definitivně loučí s hereckou legendou. Se seriálem už nechce mít nic společného

S nekonečným seriálem Ulice je jeho počátků spojeno několik tváří. Vedle Rudolfa Hrušínského, Terezy...

Kinobox Daily: Největší hrdina v podání největšího akčního herce. Nesmrtelný Barbar Conan stále baví
Kinobox Daily: Největší hrdina v podání největšího akčního herce. Nesmrtelný Barbar Conan stále baví

Barbar Conan (Conan the Barbarian) je fantasy Johna Milia na motivy příběhů stejnojmenné postavy napsané...

Keanu Reeves v režii hororového mistra. Chystají remake drsné kultovky
Keanu Reeves v režii hororového mistra. Chystají remake drsné kultovky

Výtečný korejský thriller Gangster, policajt a ďábel (Akinjeon) se snad už brzy dočká ohlášeného remaku....

Zemřel Patrick Stewart. Ikoně Star Treku a X-Menů bylo 86 let
Zemřel Patrick Stewart. Ikoně Star Treku a X-Menů bylo 86 let

Patrick Stewart se narodil 13. července 1940 v Yorkshiru Alfredovi a Gladys Stewartovým. Jeho otec Alfred...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.