Tyto doklady senioři postrádají nejčastěji. Bez nich svůj důchod nikdy nezískají

Před podáním žádosti o starobní důchod je vhodné zkontrolovat své evidované doby důchodového pojištění. Pomoci s tím může například Informativní důchodová aplikace na ePortálu ČSSZ, ve které člověk vidí své zaznamenané doby pojištění a další údaje důležité pro budoucí penzi.
Pokud některé zaměstnání v evidenci chybí, nemusí to automaticky znamenat problém, může však být nutné chybějící období dodatečně doložit. Zvlášť u pracovních poměrů starých několik desítek let proto může mít domácí archiv větší význam, než se na první pohled zdá.
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Hodit se mohou výplatní pásky i starý zápočtový list
Základním dokladem pro dobu zaměstnání je evidenční list důchodového pojištění. Pokud ho však ČSSZ u některého staršího zaměstnání nemá, existují další možnosti, jak dobu práce doložit. U zaměstnání do konce roku 1985 mohou pomoci například pracovní smlouvy, doklady o ukončení pracovního poměru nebo potvrzení o zaměstnání.
Využít lze také výplatní pásky, mzdové listy, docházku či jiné dokumenty, ze kterých je patrné, kdy a kde člověk pracoval. To může být zvlášť důležité v případě, kdy původní zaměstnavatel už neexistuje nebo jej není možné kontaktovat.
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Nejde jen o dokumenty ze zaměstnání
Důležité mohou být také papíry, které s prací na první pohled nesouvisejí. ČSSZ mezi doklady využívanými při žádosti o důchod uvádí například výuční listy, maturitní vysvědčení, vysvědčení z jednotlivých ročníků, vysokoškolský index, diplom nebo potvrzení školy o délce studia.
U mužů může být potřebná vojenská knížka či potvrzení o době vojenské služby. Podle konkrétní situace mohou mít význam rovněž dokumenty týkající se evidence na úřadu práce, péče o závislou osobu nebo péče o děti. Rodné listy dětí se předkládají zejména tehdy, pokud potřebné údaje nelze ověřit v evidenci obyvatel.
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Kontrola několik let před důchodem může ušetřit problémy
Není nutné uchovávat bez výjimky každý papír, který člověk za celý pracovní život dostal. Rozumné je ale nejprve ověřit, zda má ČSSZ všechny podstatné doby skutečně zaznamenané, a teprve potom staré dokumenty třídit. Pokud se nesrovnalost objeví až při samotné žádosti o penzi, může být dohledávání dokumentů od zaniklého zaměstnavatele, školy nebo jiných institucí podstatně složitější. Staré pracovní smlouvy, zápočtové listy, výplatní doklady nebo potvrzení o studiu tak mohou i po několika desetiletích posloužit jako důležitá záloha.
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