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Tyto doklady senioři postrádají nejčastěji. Bez nich svůj důchod nikdy nezískají

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Při úklidu domácích šanonů se nevyplatí bez rozmyslu vyhodit desítky let staré pracovní nebo školní dokumenty. Pokud některé období chybí v evidenci ČSSZ, mohou být právě tyto papíry důležitým dokladem.
Staré výplatní pásky ani vysvědčení raději nevyhazujte. Před důchodem mohou pomoci doložit chybějící roky.

Staré výplatní pásky ani vysvědčení raději nevyhazujte. Před důchodem mohou pomoci doložit chybějící roky.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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