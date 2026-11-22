Kaufland začal v Česku službu nazvanou K-Scan postupně zavádět v roce 2019. Poslední prodejnou, která ji dostala, byl letos v červenci Šternberk. Od té doby je služba dostupná ve všech 149 českých prodejnách. Zákazník si může vzít ruční čtečku u vstupu nebo použít vlastní telefon s aplikací. V obou případech se nejprve identifikuje věrnostní kartou Kaufland Card XTRA. Jak uvedla společnost, mobilní telefon u sebe tudíž zákazník mít nemusí, plastovou kartičku však ano.
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Vážená zelenina potřebuje vlastní etiketu
Při běžném nákupu stačí načíst čárový kód z obalu a vložit zboží přímo do tašky nebo košíku. Jednoduše to jde třeba u mléka, mouky či balených těstovin. U zeleniny prodávané na váhu je potřeba nejdřív odvážit množství a vytisknout štítek, který se pak načte.
U čerstvého zboží od obsluhovaného pultu se použije kód ze sáčku. Nezabalenému pečivu, jako jsou rohlíky nebo housky, patří kód na cenovce přímo u příslušného druhu na regálu. U podobně vypadajících druhů pečiva je proto důležité načíst správnou cenovku a zkontrolovat počet kusů.
Jak ale později zjistila redakce ByznysTrendy, mnoho zákazníků jejích věrnostní systém nepoužívá a celkově odmítá využívat nové moderní technologie, které výrazně ovlivňují jejich nakupování. Starší generace může v tomto případě být výrazně ochuzena o další příspěvky, slevy a nabídky.
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Mezisoučet ukáže kupony i zálohy
Průběžný součet se mění s každou načtenou položkou, takže výši útraty lze sledovat ještě mezi regály. Po poslední úpravě se do zobrazené částky započítávají také zálohy za vratné obaly. Na displeji jsou vidět rovněž slevy z předem aktivovaných kuponů, které od ostatních cen odlišuje modrá barva.
Pokud zákazník bere několik lahví, může mu systém nabídnout volbu celého balení nebo kartonu. Při odpovídajícím počtu kusů lze přidat také zálohovanou přepravku. Pro člověka, který si hlídá rozpočet, je užitečné zkontrolovat tyto položky hned u regálu, dokud má obal i cenovku na očích.
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Platí se až v pokladní zóně
Po dokončení nákupu se celý seznam položek přenese k samoobslužné pokladně pomocí QR kódu. U ruční čtečky se kód zobrazí po stisknutí tlačítka pro přechod k pokladně. V telefonu se nákup propojí načtením kódu z pokladny přímo v aplikaci. Na pokladně se zobrazí seznam zboží a částka k úhradě.
Zákazník pak zaplatí stejným způsobem jako při běžném nákupu u této pokladny. Jednotlivé výrobky už nemusí znovu načítat na pokladně. Kdo si chce odnést jen několik věcí a věrnostní kartu nepoužívá, může dál zvolit běžnou pokladnu nebo samoobslužnou pokladnu s načítáním zboží na konci nákupu.
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