Platba kartou v obchodě a úhrada kartou přes internet se začne posuzovat odlišně. Při placení u pokladny jde o kontaktní platbu, která do evidence spadá automaticky. Totéž platí, když si zákazník při placení u kadeřnice načte QR kód a okamžitě pošle peníze na účet. Jestliže ale tentýž salon prodá poukaz přes internet a zákazník jej z domova zaplatí kartou přes platební bránu, bezhotovostní úhrada na dálku se zpravidla neeviduje.
Podobně může jeden e-shop evidovat platbu za objednávku uhrazenou při osobním vyzvednutí, zatímco u objednávky zaplacené předem z domova tuto povinnost nemá. Rozhoduje okamžik a způsob placení, samotné předání zboží na prodejně povinnost u předem zaplacené objednávky nezakládá.
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Hotovost má vlastní pravidla
Hotovostní tržbu podnikatel obecně eviduje i bez osobního kontaktu se zákazníkem přímo ve své provozovně. Zvláštní případ je dobírka, při které peníze přijme poskytovatel poštovní služby a následně je pošle obchodníkovi na účet. Taková dobírka obchodníkovi evidenci sama o sobě nezakládá.
U podnikatele, který si neuhrazenou objednávku doveze sám a zákazník mu na místě zaplatí hotově nebo kartou, je situace jiná. Podstatný je také okamžik uhrazení faktury. Když ji klient zaplatí bezhotovostně na dálku až po provedení práce, platba se obecně neeviduje, zatímco hotovost převzatá při předání práce pod evidenci spadá.
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Přirážka se připočte k paušální záloze
Placený režim EET OFF je určený živnostníkům v prvním pásmu paušální daně, jejichž příjmy ze samostatné činnosti v předchozím období nepřesáhly milion korun. Přihlášením vzroste jejich měsíční odvod o 1 400 korun a při celoročním využití zaplatí navíc 16 800 korun.
Pro živnostníka, který už v prvním pásmu je, se oznámení pro příští rok podává nejpozději 11. ledna. Zákon pracuje s 10. dnem období, v lednu 2027 však připadá na neděli. Termín se proto posouvá na následující pracovní den. Obchodník, který přijímá pouze bezhotovostní úhrady na dálku, si kvůli těmto platbám placenou výjimku pořizovat nemusí.
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Příprava na evidenci začala už v listopadu
Údaje o provozovně a certifikát pro odesílání tržeb si podnikatelé mohou vyřídit online už před koncem roku. Nový systém počítá i s bezplatnou aplikací v prohlížeči, jejíž spuštění je naplánováno na 1. prosince.
Právě pro prodejce s několika platbami denně může představovat možnost, jak před volbou placené výjimky zjistit, kolik práce evidence skutečně zabere. Podnikatel s větším počtem plateb může využít upravený pokladní systém, který záznam odešle při prodeji. Kvůli EET samotné nebude potřeba tisknout zákazníkům zvláštní účtenky. Zákazník však může za běžných podmínek dál požádat o doklad o koupi.
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