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Trump utrácí statisíce za soukromý bowling, pokrytečtí republikáni tentokrát mlčí

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Dennívýzva
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Prezident Donald Trump zjevně našel další kout Bílého domu, který hodlá přebudovat k obrazu svému. Poté, co mu Nejvyšší soud aktuálně posvětil pokračování výstavby opulentního tanečního sálu s vojenským bunkrem a přistávací plochou pro drony za 400 milionů dolarů, upřel osmdesátiletý lídr svou pozornost do suterénu. Jeho dalším cílem se stala soukromá bowlingová dráha Harryho S. Trumana, do jejíž renovace už administrativní aparát potichu pumpuje stovky tisíc dolarů.
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01_bilydum

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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