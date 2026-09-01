Trump utrácí statisíce za soukromý bowling, pokrytečtí republikáni tentokrát mlčí

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Trump utrácí statisíce za soukromý bowling, pokrytečtí republikáni tentokrát mlčíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Prezident Donald Trump zjevně našel další kout Bílého domu, který hodlá přebudovat k obrazu svému. Poté, co mu Nejvyšší soud aktuálně posvětil pokračování výstavby opulentního tanečního sálu s vojenským bunkrem a přistávací plochou pro drony za 400 milionů dolarů, upřel osmdesátiletý lídr svou pozornost do suterénu. Jeho dalším cílem se stala soukromá bowlingová dráha Harryho S. Trumana, do jejíž renovace už administrativní aparát potichu pumpuje stovky tisíc dolarů.
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Zdroj: Foto: Pixabay
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