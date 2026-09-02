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Intel: Výtěžnost procesu 14A roste nejrychleji za posledních 15 let!

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Zdá se, že proces Intel 18A je minulostí a krom již vydaného mobilního procesoru Panther Lake na něm nevznikne žádný další zásadní produkt. Intel tak upírá pozornost k procesu 14A…
David Zinsner

David Zinsner

Zdroj: Micron via Intel
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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