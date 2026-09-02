Reklama
2 min
Intel: Výtěžnost procesu 14A roste nejrychleji za posledních 15 let!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zdá se, že proces Intel 18A je minulostí a krom již vydaného mobilního procesoru Panther Lake na něm nevznikne žádný další zásadní produkt. Intel tak upírá pozornost k procesu 14A…
David Zinsner
Zdroj: Micron via Intel
Reklama
Nvidia pozastavila půjčky AI firmám kvůli obavám z antimonopolního řízení
Nvidia poslední rok lije velké peníze do cloudových firem, které osazují její hardware. Tyto výdaje již...
Co se děje s Googlem?
Taky máte pocit, že poslední dobou Google na různé dotazy vrací čím dál méně relevantní výsledky a často už...
Socket AM5 počítá s APU Medusa. Vysvětluje to integrovanou grafiku v desktopu
Klasický Zen 6 pro AM5 desktop, Olympic Ridge, nejspíš nebude vybaven integrovanou grafikou. Ta však v...
Nvidia: Chystáme NVHBM. Analytik: Více marketingu než technologie
Nvidia ohlásila NVHBM, což má být vlastní proprietární varianta HBM pamětí, kterou Nvidia nasadí za éry...
Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
10 nejlepších stíhacích jízd v historii formule 1
SvětFormule.cz
dnes, 22:59
9 min
Jak gumovým rohlíkům vrátit čerstvou chuť a křupavost: Zachrání je finta s troubou a vodou
Cooky.cz
dnes, 22:35
4 min
Intel: Výtěžnost procesu 14A roste nejrychleji za posledních 15 let!
diit.cz
dnes, 22:00
2 min
Flashpoint podle Petra Kaina
Ekonom
dnes, 22:00
Vypadají jako z roku 1989, ale umí věci roku 2025. Casio přidalo bluetooth a krokoměr do retro hodinek za pár korun
Mobify.cz
dnes, 21:22
3 min
Reklama
Brambory vykopané o týden později klíčí a hnijí ve sklepě. Zkušení zahrádkáři čekají na jeden jasný signál od nati
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 21:20
2 min
Jabloň v srpnu: jedna chyba při hnojení a o úrodu přijdete. Záleží na stáří stromu
adbz.cz
dnes, 21:18
2 min
FOTO: Balony zaplnily nebe nad Hradcem. Ve čtvrtek rozzáří také Jaroměř
Hradecká Drbna
dnes, 20:53
2 min
Hooker dostane rekordní výplatu. Za ty peníze by šel i proti Ngannouovi
MMAMAG.cz
dnes, 20:45
1 min
Gaethje má po Topuriovi jasno. Svůj odkaz v UFC považuje za naplněný
MMAMAG.cz
dnes, 20:41
1 min
Reklama
Dospívající děti mívají téměř neustále hlad. Chutné a zdravé svačiny jim dodají energii bez zbytečných přísad
Zdravestravovani.eu
dnes, 20:05
3 min
Diváci ji znají jako ošklivou Pinu z Fantozziho. Milena Vukotić byla ve skutečnosti kráska a pózovala i pro Playboy
ReadZone
dnes, 20:04
4 min
Utajovaná svatba popové divy a fotbalového krále: Dara Rolins a Pavel Nedvěd do toho praštili
Aplausin.cz
dnes, 20:03
1 min
Kinský přiznal, že po krizovém večeru v Madridu chtěl z Tottenhamu odejít. Pak přišel zákrok, který změnil všechno
SportyŽivě
dnes, 20:01
3 min
Hvězda Realu Madrid končí v nároďáku. Rüdiger odehrál 86 zápasů za Německo, ale na velkou trofej nikdy nedosáhl
SportyŽivě
dnes, 19:50
3 min
Reklama
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:41
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 19:41
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 19:41
Clooney převzal na benátském filmovém festivalu Zlatého lva za celoživotní dílo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:41
Na první pohled elegance, pak přišly výhrady. Monika Babišová svým outfitem rozvířila debatu
Žena.cz
dnes, 19:40
Reklama
Nemusíte nic říkat ani mačkat. Android Auto má skrytou zkratku, která za vás udělá vše jedním dotykem na displeji
Mobify.cz
dnes, 19:32
3 min
Dvojčata chtěla v obchodě nejdražší penály. Lenka jim řekla ne. Co následovalo, ji dostalo na dno
DámskýDeník.cz
dnes, 19:23
2 min
Chtěl je uložit na zimu, ale rodina snědla obě sklenice za večer. Nakládané papriky s dvojí hořčicí a kurkumou jsou návykové
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 19:20
2 min
Tisíciletá tapiserie je dokladem pevných vztahů Francie a Británie, řekl Macron
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:17
Pavlova tvrdá slova na americké CNN: Putin páchá státní terorismus. I proti mé zemi
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:15
Reklama
David Pastrňák dal šest asistencí za jediný zápas. V historii Bostonu to před ním zvládli jen Orr a Hodge
Vše o sportu
dnes, 19:12
5 min
Jeden řez navíc a borůvkový keř zdvojnásobí úrodu. Většina zahrádkářů ho vynechává
adbz.cz
dnes, 19:12
3 min
Procházka mění přípravu. Část kempu stráví s novým koučem v Nizozemsku
MMAMAG.cz
dnes, 18:59
1 min
Kotlár po facce od Vémoly překvapil. Jsem za ni hrdý, říká
MMAMAG.cz
dnes, 18:54
1 min
Místo tlaku těsná prohra. Hradečtí fotbalisté nestačili na Brno
Hradecká Drbna
dnes, 18:51
2 min
Reklama
Hygienici zkontrolovali přes sto táborů ve Zlínském kraji a udělili čtyři pokuty
Náš REGION
dnes, 18:50
1 min
Gelnarová zvažovala konec kariéry. Nemoci a zranění ji vyčerpávají
MMAMAG.cz
dnes, 18:49
1 min
Tragédie na oblíbeném Lanzarote. Muž zmizel při koupání, jeho tělo našli v moři
Trendy Život
dnes, 18:45
2 min
Fotbalisté Zbrojovky zdolali Hradec 1:0 a posunuli se na druhé místo tabulky
Brněnská Drbna
dnes, 18:45
3 min
Alice Bendová ukázala tvář plnou otoků a modřin. Obvázaný obličej vyděsil sledující
Trendy Život
dnes, 18:44
1 min
Reklama
Muradov Kotlárovce varuje. V kleci to bude bolet, vzkázal
MMAMAG.cz
dnes, 18:44
1 min
Dara Rolins řekla ano Pavlu Nedvědovi. Tajná svatba proběhla v Itálii
Žena.cz
dnes, 18:43
V oblíbené části řeckého ostrova Evia se evakuuje. Požár se přiblížil k obytným domům i hotelům
Trendy Život
dnes, 18:42
2 min
Z olympijské breakerky se stal vtip pro celý internet. V dokumentu popsala peklo, které následovalo
SportyŽivě
dnes, 18:42
4 min
Top Gun už nestačí. Tom Cruise opráší další kultovní roli a skoro po 40 letech znovu usedne do závodního auta NASCAR
SportWin
dnes, 18:41
2 min
Reklama
Reklama
Zcela nevídaná úroveň násilí. Poklidnou zemi šokovala střelba ze samopalů na policii
Alice Bendová ukázala tvář plnou otoků a modřin. Obvázaný obličej vyděsil sledující
Dara Rolins řekla ano Pavlu Nedvědovi. Tajná svatba proběhla v Itálii
Zmenšuje se penis s věkem? Medicínský pohled do trenýrek, který rozptýlí všechny pochybnosti lépe než kamarádi v hospodě
Na první pohled elegance, pak přišly výhrady. Monika Babišová svým outfitem rozvířila debatu
Reklama
Reklama