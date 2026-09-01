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Proč to sliboval? Havlíček přiznal, že s hypotékami vláda nemůže nic dělat

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Dennívýzva
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Když si vzpomenu na mnohé plakáty hnutí ANO před volbami, chce se mi smát i brečet zároveň. Samozřejmě mi utane v mysli ten, který hlásal, že se důchodcům vrátí všechno, co jim Fialova vláda vzala. Ano, tak se k seniorům nezachovala v rukavičkách. Současná vláda už ale zjistila, že jim nevrátí nic a snaží se to všelijak zakrývat. Horečný výraz Aleny Schillerové za minulé vlády si budu pamatovat dodnes. Tak trapnou grotesku nelze zapomenout. Vynikající byl i Karel Havlíček s hypotékami.
Karel Havlíček

Karel Havlíček

Zdroj: Karel Havlíček/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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