Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Macinka se čertil u Stanjurova návrhu rozpočtu. Nyní je o 100 miliard vyšší a on nic moc neříká

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každé prohlášení, které je více méně populistické, svého autora jednou veřejně dožene. U současného ministra zahraničí Petra Macinky tomu pochopitelně není jinak. Velmi dobře lze na sítích dohledat jeho příspěvek, který pochází z 30. září roku 2025. Tehdy se neskutečně čertil nad tím, když představil návrh rozpočtu tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura. Byl velmi pohoršený a dal to najevo. Nyní, když je deficit o 100 miliard vyšší, je v klidu. Proč asi?
Petr Macinka

Petr Macinka

Zdroj: Úřad vlády ČR
Reklama
Další články z Epeníze
Přece nevydělávají, tak proč děti pojišťovat? Pojistka přitom chrání rozpočet celé rodiny
Přece nevydělávají, tak proč děti pojišťovat? Pojistka přitom chrání rozpočet celé rodiny
Zlato se vrací do hry. Cena může vystřelit až na osm tisíc dolarů za unci
Zlato se vrací do hry. Cena může vystřelit až na osm tisíc dolarů za unci

Zlato po výrazné korekci znovu nabírá dech a investoři mají důvod zbystřit. Žlutý kov se odrazil od klíčové...

Jak prezident potápí vlastní stranu: Republikáni se děsí volebního masakru
Jak prezident potápí vlastní stranu: Republikáni se děsí volebního masakru

V řadách republikánské strany bijí na poplach. Vedení se začíná reálně obávat, že je prezident Donald Trump...

Jurečka nevyčítá lidem, ale vládě. Podle něj zklamala důvěru
Jurečka nevyčítá lidem, ale vládě. Podle něj zklamala důvěru

Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se v televizní debatě solidně rozohnil. Divit se mu...

Válka i drahota ho nudí, hlavně nechce dopadnout jako Carter: Trumpova posedlost vlastním odkazem táhne republikány ke dnu
Válka i drahota ho nudí, hlavně nechce dopadnout jako Carter: Trumpova posedlost vlastním odkazem táhne republikány ke dnu

Blížící se podzimní volby vyvolávají v Bílém domě i v řadách republikánů nemalou paniku, avšak prezident...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.