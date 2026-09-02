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Jan Hrušínský na síti. Pomozte Babišovi ke spravedlivému soudnímu procesu

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Herec Jan Hrušínský je známý nejen díky mnoha snímkům, divadelním představením a divadlu Na Jizerce. Na internetu se snaží glosovat některé výroky politiků, a to často docela trefně. Naposledy jsem si četl jeho příspěvek týkající se samotného premiéra České republiky Andreje Babiše. Byl přinejmenším zajímavý. Podle Hrušínského Andrej Babiš na Bledském strategickém fóru oznámil celému světu, že jeho vláda není schopna garantovat občanům právo na spravedlivé soudní řízení.
Selfie of a man in a vest and tie holding the camera, with a group of people and a busy workroom in the background.

Selfie of a man in a vest and tie holding the camera, with a group of people and a busy workroom in the background.

Zdroj: Jan Hrušínský
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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