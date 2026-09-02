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Zase lhali? Tak nám zřejmě Alenka zvýší daně

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Dennívýzva
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Pamatujete si na dobu, kdy e za minulé vlády opoziční politici rozčilovali nad tím, že se zvýší daně. Omlacovali o hlavu Petru Fialovi to, že slíbil neměnnost stávajících daní. Svůj slib porušil a některé daně šly nahoru. Pamatuji si přesně Alenu Schillerovou, jak doslova běsnila a hovořila o tom, že za jejich vlády by se nikdy nic takového nestalo a jaký je to podvod na voliče. A nyní? Samotná strážkyně státní kasy připustila, že některé daně se budou muset zvýšit. Že by klasický podvod na voliče?
Alena Schillerová

Alena Schillerová

Zdroj: Alena Schillerová/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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