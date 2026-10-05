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Trenér španělských mistrů světa De la Fuente smekl před českým výběrem: Čelili jsme problémům

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Španělsko porazilo Česko 3:1, ale rozhodující gól přišel až v 89. minutě. Trenér De la Fuente po zápase přiznal, že jeho tým „hodně trpěl“.
Trenér španělských mistrů světa De la Fuente smekl před českým výběrem: Čelili jsme problémům

Trenér španělských mistrů světa De la Fuente smekl před českým výběrem: Čelili jsme problémům

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 01:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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