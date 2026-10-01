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Kdo rybíz po sklizni neprořeže správně, příští rok sklidí samé drobné a kyselé bobule. Červený a černý ale plodí na jiném typu dřeva

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Černý, červený a bílý rybíz vypadají na první pohled jako příbuzní se stejnými nároky. Jenže uvnitř koruny se odehrává zásadně odlišný příběh plodnosti.
Kdo rybíz po sklizni neprořeže správně, příští rok sklidí samé drobné a kyselé bobule. Červený a černý ale plodí na jiném typu dřeva

Kdo rybíz po sklizni neprořeže správně, příští rok sklidí samé drobné a kyselé bobule. Červený a černý ale plodí na jiném typu dřeva

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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