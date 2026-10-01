Kdo rybíz po sklizni neprořeže správně, příští rok sklidí samé drobné a kyselé bobule. Červený a černý ale plodí na jiném typu dřeva

Černý rybíz rodí převážně na mladém, jednoletém dřevě a na silných bočních výhonech dvouletých větví. Červený a bílý naproti tomu zakládají květní pupeny na krátkých plodonosných ostruhách staršího dřeva a na bázi loňských přírůstků. Kdo tohle nerozliší, buď odebere větve, které by ještě roky nesly plody, nebo naopak ponechá přestárlé stonky, jež už jen kradou světlo a živiny. Výsledek? Drobné, kyselé bobule a pocit, že odrůda zklamala, přitom selhala technika, nikoli genetika.
Proč černý rybíz potřebuje každoroční omlazení
Představte si keř černého rybízu jako továrnu, která funguje nejlépe s novými stroji. Jednoleté pruty, světlé, hladké, pružné, nesou nejsilnější úrodu. Jakmile dřevo ztmavne, zhrubne a ztloustne, jeho produktivita klesá.
Royal Horticultural Society proto doporučuje každoročně vyřezat u země až třetinu nejstarších stonků a uvolnit prostor čerstvým výhonům.
V praxi to znamená vzít do ruky pákové nůžky nebo pilku a odebrat nejtmavší, nejsilnější větve, ty, které se často kříží uprostřed keře a zahušťují jeho střed. Ponechat naopak vzpřímené, světlé jednoleté pruty. Ideální termín hlavního obnovovacího řezu spadá do období dormance, v českých podmínkách zhruba od února do března. Bezprostředně po sklizni, tedy v první polovině července, lze keř prosvětlit a odstranit zjevně vyčerpané stonky, ale konstrukční práci na koruně dokončete až v bezlistém stavu, kdy vidíte celou architekturu keře.
Červený a bílý rybíz: cenné ostruhy na starším dřevě
U červeného a bílého rybízu platí opačná logika. Kosterní větve zůstávají užitečné podstatně déle, protože právě na nich sedí krátké plodonosné ostruhy, drobné postranní větvičky, které rok co rok zakládají květy. Odebrat takovou větev předčasně znamená přijít o roky budoucí sklizně.
Hlavní tvarovací řez podle
RHS spočívá v zimním zkrácení postranního obrostu na jeden až dva pupeny, čímž se energie soustředí do plodonosných ostruh. Starší, méně vitální kosterní větve odebírejte po jedné až dvou ročně, případně ob rok, a nahrazujte je mladými výhony. Letní řez, tedy zkrácení bujných postranních přírůstků na pět listů, je volitelným doplňkem u přerostlých keřů, nikoli povinností.
Sklizňové okno červeného a bílého rybízu v Česku běží od konce června přes celý červenec, u pozdních odrůd až do třetí dekády srpna. Po sklizni stačí lehké pročištění a kontrola zdravotního stavu; hlavní zásah nechte na pozdní zimu.
Co se děje uvnitř přehoustlého keře a proč bobule trpí
Zanedbaný řez nerozbije keř za jednu sezonu. Propad přichází plíživě. Uvnitř zahuštěné koruny klesá průnik slunečního záření k listům, zhoršuje se cirkulace vzduchu a stoupá tlak houbových chorob. Podle
Agromanuálu zastíněné porosty trpí předčasným opadem listů, což snižuje celkovou produktivitu keře. Recenzovaný výzkum kvality bobulovin potvrzuje, že řez a hustota koruny přímo ovlivňují alokaci asimilátů do plodů, akumulaci cukrů i velikost bobulí.
Praktický překlad: keř s přeplněným středem si „neudýchá“ listy, hůř vyživí plody a dřív ztratí funkční listovou plochu. Bobule zůstanou malé a chuťově ostřejší. U černého rybízu se důsledky projeví rychleji, protože ubývá obnova jednoletého plodného dřeva. U červeného a bílého bývá pokles pozvolnější, dvou- až tříleté ostruhy ještě nějakou dobu nesou, ale opakované zanedbání posune keř do přestárlé, zastíněné struktury, z níž se obtížně vrací.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Řízky z vlastního keře: skrytá past jménem virus
Rybíz se snadno množí dřevitými řízky, a právě proto mnozí zahrádkáři berou materiál ze starých, osvědčených keřů. Jenže čím déle keř roste a čím víckrát prošel vegetativním množením, tím vyšší je riziko skryté virové nákazy. Virus zakrslosti černého rybízu (BRV) se šíří infikovaným sadbovým materiálem i přenašečem, vlnovníkem rybízovým. Certifikační schéma EPPO pracuje u BRV s nulovou tolerancí v rozmnožovacím materiálu. Český výzkum přitom prokázal přítomnost BRV přímo v tuzemské sadbě a u odrůdy Vitan zaznamenal ztráty výnosu až sedmdesát procent.
RHS proto výslovně varuje: řízky odebírejte výhradně z mladých, prokazatelně zdravých rostlin. Termín pro dřevité řízky spadá do období po opadu listů, tedy od poloviny podzimu do pozdní zimy, mimo silné mrazy. Řízek odebraný hned po červencové sklizni nesplňuje podmínky klasického dřevitého řízku, dřevo ještě nedozrálo a rostlina neukončila vegetaci.
Co udělat hned po sklizni a co nechat na zimu
Zásah Černý rybíz Červený a bílý rybíz Po sklizni (červenec až srpen) Prosvětlit střed, odebrat zjevně vyčerpané stonky Lehké pročištění, kontrola zdravotního stavu Dormance (únor až březen) Hlavní obnova: vyřezat třetinu nejstarších větví u země Hlavní tvarování: zkrátit postranní obrost na 1–2 pupeny, odebrat 1–2 nejstarší kosterní větve Vláha po sklizni Dostatek zálivky i na podzim, keř zakládá listy a květní orgány pro příští rok Totéž: nedostatek vody na podzim sníží počet plodů i květů
Zanedbání z minulých let lze napravit, ale postupně. U černého rybízu neberte víc než třetinu nejstarších stonků za sezonu. U červeného a bílého odebírejte přestárlé kosterní větve po jedné a doplňujte náhradní mladé výhony. Počítejte se dvěma až třemi sezonami, než se koruna vrátí do rovnováhy; razantní jednorázový zásah keř spíš oslabí, než zachrání.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková