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Sběratelé shánějí bakelitové telefony z ČSSR. Cenu zvedá barva, která vznikla díky bílkovině z mléka

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10. dubna 1881 propojil první telefonní drát v českých zemích důl v Ledvicích s nádražím v Duchcově. O necelé století později vyráběla Tesla miliony přístrojů, které skončily v domácnostech po celém Československu.
Sběratelé shánějí bakelitové telefony z ČSSR. Cenu zvedá barva, která vznikla díky bílkovině z mléka

Sběratelé shánějí bakelitové telefony z ČSSR. Cenu zvedá barva, která vznikla díky bílkovině z mléka

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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