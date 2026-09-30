Sběratelé shánějí bakelitové telefony z ČSSR. Cenu zvedá barva, která vznikla díky bílkovině z mléka

Dnes se z nich stávají lovené sběratelské kousky a tři konkrétní modely drží zájem nejsilněji. Stolní „Káčko“ Tesla SH/K, poválečný typ 4174 A a především Tesla T58, která v čerstvých českých nabídkách roku 2026 jednoznačně dominuje. Starší SH/K se na Aukru a Bazoši objevuje řidčeji, a právě proto bývá dražší. Cenové rozpětí přitom dokáže překvapit: od stokoruny za odřený nálezový kus po téměř dva tisíce za prověřený originál s dobovými detaily.
Trojice modelů, která hýbe českým sběratelským trhem
Kdo sleduje aukční portály, narazí na tři jména znovu a znovu. Tesla SH vzor K, přezdívaná „Káčko“ , pochází z éry pozdních čtyřicátých a padesátých let. Masivní bakelitová skříň, rotační číselnice, těžká sluchátka. V doložených aukcích z roku 2026 se kusy z let 1948, 1953 a 1956 prodávaly za 764, 885 a 1 463 korun. Typ 4174 A představuje poválečný mezičlánek, méně známý, ale mezi znalci ceněný pro svou konstrukční čistotu. A pak je tu T58, model, který Tesla vyráběla od konce padesátých let v závodech v Liptovském Hrádku a ve Stropkově. Právě T58 zaplavuje současné inzerce. Na Bazoši se v létě 2026 objevovaly desítky nabídek, od funkčních kusů za pět set korun po dekorativní exempláře bez odzkoušení za zlomek ceny.
Proč zrovna tyto tři? Spojuje je československý původ, snadná identifikovatelnost a dostatečně dlouhá výrobní série na to, aby se kusy stále daly sehnat, ale zároveň dost krátká na to, aby kompletní originály začínaly být vzácné.
Proč barva funguje jako cenotvorný násobič
Starší bakelitové a fenolové hmoty se vyráběly téměř výhradně v tmavých odstínech: černé, hnědé, občas temně červené. Technologie to jinak neumožňovala. Přelom nastal s přechodem na barvitelné plasty, které šlo snadno tónovat do pastelů, béžové, světle šedé, modré i slonové kosti. U T58 tento materiálový posun vytvořil vizuálně odlišné varianty, které dnes na trhu okamžitě vyčnívají z moře „telefonní černi“.
Podle webu
Telefonium, specializovaného na československou telefonní techniku, se T58 vyráběla mimo jiné v šedém, modrém a slonovinovém provedení. Světlé kusy působí dekorativněji a sběratelé za ně bývají ochotni připlatit. Jenže barva sama o sobě cenu nezaručí. Béžový T58 z roku 1965 se na Aukru prodal za pouhých sto korun. Naproti tomu prověřený originální kus z roku 1964 v inzerci na Bazoši stál 1 800 korun. Rozdíl? Kompletnost, popsaná historie a doložená originalita. Barva cenový efekt násobí, ale bez dalších atributů zůstává pouhou vizuální zajímavostí.
Zajímavý materiálový detail: mezi barvitelnými plasty figuruje i galalit, hmota vyráběná z kaseinu (mléčné bílkoviny) zpevněné formaldehydem. Název pochází z řeckého „mléčný kámen“. Správce muzea Historického radioklubu v Třešti Jiří Šťastný spojuje galalit přímo s barevnými verzemi T58. Muzejní databáze popisují kaseinový plast jako snadno barvitelný materi se širokou paletou odstínů včetně mramorování. Právě proto mohl československý průmysl opustit monotónní tmavé skříně a nabídnout telefony, které dnes vypadají spíš jako designové objekty než jako telekomunikační nástroje.
VIDEO Jak poznat originál: razítka, šňůry a růžice jako klíč k hodnotě
Půdní nález může mít reálnou sběratelskou cenu, pokud zůstal neupravovaný. Zkušení prodejci i kupující sledují několik konkrétních znaků:
Spodní razítko s nápisem TESLA a místem výroby, ideálně s čitelným datem. Kódy na součástkách, kondenzátor, číselnice, jejichž datace by měla odpovídat celkovému stáří přístroje. Původní šňůry, u modelů z padesátých let látkové, nikoli pozdější spirálové plastové kabely. Muzeum umění a designu v Benešově ve svém katalogu výslovně upozorňuje, že vyměněná spirálová šňůra u telefonu z padesátých let signalizuje pozdější zásah. Originální přípojná růžice, drobný, ale výmluvný detail, který prodejci na Aukru pravidelně zmiňují jako plus. Neprasklá skříň bez maskovaných lepených spár, bez přelakování.
Kus z roku 1953 se na Aukru prodal za 885 korun i přes přiznané praskliny krytu. Poškození hodnotu sráží, ale poctivý popis ho částečně kompenzuje, kupující ví, co dostává. Naopak novodobé úpravy maskující vady důvěru podkopávají a cenu tlačí dolů.
Kde hledat a kolik reálně zaplatíte v roce 2026
Hlavními tržišti zůstávají Aukro a Bazoš, okrajově Sbazar. Aukro nabízí výhodu uzavřených aukcí s viditelnou konečnou cenou, Bazoš zase přímý kontakt s prodávajícím a prostor pro vyjednávání.
Model Stav Doložená cena (2026) Tesla SH/K (1956) zachovalý, s růžicí 764 Kč Tesla SH/K (1953) praskliny krytu 885 Kč Tesla SH/K (1948) aukční prodej 1 463 Kč Tesla T58 (1964) nálezový, popsaný 350 Kč Tesla T58 (1965) béžový, bez odzkoušení 100 Kč Tesla T58 (1964) prověřený originál, Bazoš 1 800 Kč Tesla T58 světle šedý, funkční 500 Kč
Orientační pravidlo: běžný kus bez zvláštní historie se pohybuje ve stovkách korun. Zachovalý originál s doloženou datací, původními šňůrami a méně obvyklou barvou atakuje hranici dvou tisíc. Starší SH/K s ranou datací překračuje tisícovku i při drobných vadách.
Stabilní nišový segment s muzejní oporou
Zájem o československé telefony nepůsobí jako jednosezonní výstřelek.
Národní technické muzeum eviduje bohatou podskupinu klasických telefonních přístrojů ve sbírce telekomunikací. Muzeum Tesla v Třešti provozuje stálou expozici věnovanou celé šíři československé značky. Kombinace cenové dostupnosti, silného domácího původu a estetické přitažlivosti retro designu drží tyto přístroje v oběhu: na aukčních portálech, v interiérových časopisech i na policích sběratelů, kteří v bakelitovém „Káčku“ vidí kus technické paměti země.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková