Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

České divy na Thálii: Špinar s nekonečným rozparkem, o 24 kilo lehčí Polišenská a mimoň Lewandowska

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letošní předávání cen Thálie v Národním divadle se neslo opět v honosném duchu. Dress code byl velká večerní a redakce Aplausin.cz byla samozřejmě u toho. Kdo z přítomných hostů zazářil? Kdo naopak pohořel nebo působil, že si spletl událost?
České divy na Thálii: Špinar s nekonečným rozparkem, o 24 kilo lehčí Polišenská a mimoň Lewandowska

České divy na Thálii: Špinar s nekonečným rozparkem, o 24 kilo lehčí Polišenská a mimoň Lewandowska

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:53

Reklama
Další články z Aplausin.cz
Štefan Margita po Thálii promluvil o Hance: Cenu schová na místo, kam nikdo nesmí
Štefan Margita po Thálii promluvil o Hance: Cenu schová na místo, kam nikdo nesmí
Zapletalova Miss 2001 Andrea Vránová přiznala plastiku: U mladých modelek zákroky odmítá
Zapletalova Miss 2001 Andrea Vránová přiznala plastiku: U mladých modelek zákroky odmítá

Modelka a bývalá vicemiss Andrea Vránová (44) pro Aplausin.cz otevřeně promluvila o estetických zákrocích,...

Z dětské hvězdy v Pojišťovně štěstí k velké charitě. Nikol Leitgeb slaví čtyřicítku!
Z dětské hvězdy v Pojišťovně štěstí k velké charitě. Nikol Leitgeb slaví čtyřicítku!

Nikol Leitgeb, dříve Štíbrová, slaví čtyřicáté narozeniny. Diváci si ji pamatují jako Karolínu z Pojišťovny...

Láďa Hruška vytáhl rodinný poklad: Z roztomilého mimina vyrostl divoch, který nosil háro
Láďa Hruška vytáhl rodinný poklad: Z roztomilého mimina vyrostl divoch, který nosil háro

Moderátor a známý televizní kuchtík Láďa Hruška (48) se ponořil do vzpomínek a fanouškům ukázal několik...

Drogové večírky ve Sněmovně nebyly výjimkou: Exnáměstek Hollan popsal, co se děje v zákulisí
Drogové večírky ve Sněmovně nebyly výjimkou: Exnáměstek Hollan popsal, co se děje v zákulisí

Drogy se podle bývalého brněnského náměstka Matěje Hollana (41) objevují i ve vysoké politice. V rozhovoru...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Módní policie
Zobrazit více
CelebrityMódní policie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.