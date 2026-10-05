Ulice tento týden: Odhalení Filipovy lži, Soňa nedodrží slovo a Blanka řeší Patrika a jeho těhotnou milenku

Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Tento týden v seriálu Ulice zažijí diváci dramatické zvraty, zklamání z podrazu i velká rozhodování. Blanka drží tajemství, které by mohlo úplně rozbít svatbu, Soňa musí hasit skandál se zneužitým videem a Magda ztrácí víru ve Filipovu verzi událostí z nehody kamionu. Pondělní hádka ve škole
Michal konečně zjistil, kdo je za tajemnou přezdívkou ZeldenLord. Má ale pocit, že by bylo lepší, kdyby byl hráč dál velkou záhadou. To, že je to právě Františka, jej velmi ranilo. Ve škole jí to vyčte, ale ona má za to, že šlo jen o vtip. Nakonec se mezi nimi strhne slovní přestřelka a rozhodně to nevypadá na brzké udobření.
Úterní plány na dalekou cestu
Malá Klárka najde překvapivé řešení, jak se vidět se svým tatínkem. Je to podle ní úplně jednoduché – protože Rafael nemůže do České republiky, naplánuje si let za ním do Brazílie. Dětský nápad, který na začátku působil spíš jako rozmar, získává na obrysech. Hodně se o to přičinil Prokop. Jenže hlavní rozhodnutí je na Adrianě.
Středeční rozčarování ze Soni
Ještě před samotným natáčením Soňa ujišťovala Naty, že záznam z Pečeme s Naty nezneužije ve své politické kampani. Když se však totožné video objeví na sociálních sítích, následuje obrovské pozdvižení. Erik s Natálkou jsou ze situace zdrceni a Vladimír své emoce jen těžko krotí. Všeobecné podezření pochopitelně padá na Soňu. Bude se muset vypořádat s drsnými reakcemi a vysvětlit, proč slib nedodržela.
Čtvrteční váhání před svatbou
Vrcholí přípravy na velkolepou svatbu Patrika s Veronikou, avšak Blanka se potýká s obrovským vnitřním napětím. Drží tajemství o Patrikově románku s jinou ženou, které by mohlo celou událost v mžiku překazit. Dilema se ještě vyhrotí ve chvíli, kdy zjistí, že je jeho milenka těhotná. Stojí před zásadní otázkou, jestli má pravdu dál držet v tajnosti, nebo jít s pravdou ven a vše změnit.
Páteční detektivní pátrání Magdy
Filipův příběh o požáru jeho kamionu, který se odehrál koncem prázdnin, se zdá být čím dál méně uvěřitelný. Magda má vážné pochybnosti a její podezření narůstá s tím, jak se pojišťovna zdráhá celou věc proplatit. Proto se po boku řidičky Denisy pustí do pátrání po tom, co se na silnici doopravdy událo. Obě se snaží odhalit nesrovnalosti a dokázat Filipovi, že si historku vymyslel.
Co dalšího diváky čeká?
Vanda se rozhodne sledovat Sandru až k ní domů a dojde na výhrůžky. Žofka bude muset čelit žárlivé Adéle a ohroženo bude kvůli Matoušovi i jejich přátelství.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).