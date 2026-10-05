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Michiganský trojúhelník má vlastní zmizelé lodě a letadlo. Jedna ze slavných záhad už leží nalezená na dně

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Na mapě jezera Michigan stačí spojit tři města a vznikne oblast, o které se vyprávějí příběhy podobné Bermudskému trojúhelníku. Skutečné tragédie tu nechybějí, jen jejich společné vysvětlení je mnohem problematičtější. Některá zmizení zůstávají neobjasněná, jiná už dostala odpověď, kterou legenda příliš ochotně nepřebírá.
Michiganský trojúhelník má vlastní zmizelé lodě a letadlo. Jedna ze slavných záhad už leží nalezená na dně

Michiganský trojúhelník má vlastní zmizelé lodě a letadlo. Jedna ze slavných záhad už leží nalezená na dně

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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