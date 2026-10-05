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Senior na elektrokole spadl v Jihlavě na auto, skončil nezraněný

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K neobvyklé nehodě došlo o víkendu ve večerních hodinách v Jihlavě. Šedesátiletý muž na elektrokole spadl na auto, test na alkohol byl negativní.
Senior na elektrokole spadl v Jihlavě na auto, skončil nezraněný

Senior na elektrokole spadl v Jihlavě na auto, skončil nezraněný

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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