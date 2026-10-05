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Vědci při kvantovém experimentu nahradili laser obyčejným slunečním světlem. Fungovalo to překvapivě dobře

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Kvantové experimenty bývají spojované s dokonale řízenými lasery, přesnou optikou a prostředím, kde se minimalizuje každý zdroj šumu. Fyzici ale tentokrát vzali něco mnohem méně poslušného: skutečné sluneční světlo. A podařilo se jim z něj vytvořit kvantově provázané fotony s překvapivě vysokou kvalitou.
Vědci při kvantovém experimentu nahradili laser obyčejným slunečním světlem. Fungovalo to překvapivě dobře

Vědci při kvantovém experimentu nahradili laser obyčejným slunečním světlem. Fungovalo to překvapivě dobře

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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