❤️ 💛 💚 💙 🖤 Co skutečně znamenají barvy srdíček ve zprávách

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Emoji srdce patří k nejjednodušším způsobům, jak dát ve zprávě najevo emoci. Jenže zatímco ❤️ většinou nikoho nepřekvapí, u 💛, 💚 nebo 🖤 může příjemce přemýšlet, co tím vlastně odesílatel myslel. Internet je přitom plný tabulek, které každé barvě připisují přesný význam. Tak jednoduché to ve skutečnosti není.
Unicode Consortium jednotlivé barevné varianty pojmenovává například jako Red Heart, Blue Heart nebo Purple Heart, neurčuje však, že konkrétní barva musí znamenat přátelství, žárlivost nebo tajnou lásku. Význam vzniká hlavně způsobem, jakým lidé emoji používají.
Červené srdce zůstává nejsilnějším symbolem lásky
❤️ Červené srdce je ze všech variant nejméně problematické. Běžně vyjadřuje lásku, náklonnost nebo silně pozitivní vztah a často má romantický význam. Nemusí ale automaticky znamenat vyznání lásky. Lidé ho posílají rodině, přátelům nebo jako reakci na něco, co se jim opravdu líbí.
🧡 Oranžové srdce se používá pro náklonnost, podporu a pozitivní emoce, často ale působí méně romanticky než klasické červené. Není to žádné oficiální pravidlo. Zajímavé je, že oranžové srdce je mezi základními barvami poměrně mladé. Do Unicode bylo přijato v roce 2017, zatímco žlutá, zelená, modrá a fialová varianta se objevily už v Unicode 6.0 z roku 2010.
💛 Žluté srdce bývá spojováno s přátelstvím, radostí a vřelým vztahem bez výrazného romantického podtextu. Ani tady ale nejde o pevně stanovený význam. Zvláštní pravidlo má například Snapchat, kde žluté srdce u kontaktu označuje člověka, se kterým si navzájem posíláte nejvíce snapů. Tady tedy stejný symbol dostává konkrétní význam až přímo uvnitř aplikace.
💚 Zelené srdce se často objevuje u přírody, ekologických témat, zdravého životního stylu nebo jednoduše všude tam, kde hraje roli zelená barva. Na sociálních sítích může označovat také podporu klubu, značky nebo skupiny spojené se zelenou. Často opakované tvrzení, že zelené srdce automaticky znamená žárlivost, proto není správné. Takový význam může mít v konkrétní konverzaci, není však univerzální.
Modré, fialové a černé srdce hodně závisí na kontextu
💙 Modré srdce bývá vnímáno jako klidnější a neutrálnější varianta. Emojipedia upozorňuje, že jej často používají také značky právě jako méně romantické srdce. V běžných zprávách může vyjadřovat podporu, náklonnost nebo vztah k něčemu, co je spojeno s modrou barvou. Výklady typu „modré srdce znamená důvěru“ jsou rozšířené, ale nejde o pravidlo stanovené tvůrci emoji.
💜 Fialové srdce je dobrým příkladem toho, jak může význam vytvořit samotná komunita. Na sociálních sítích jej výrazně používají fanoušci jihokorejské skupiny BTS. V americkém prostředí může Purple Heart připomínat také stejnojmenné vojenské vyznamenání udělované příslušníkům ozbrojených sil, kteří byli zraněni nebo zabiti v boji. V obyčejné konverzaci ale může být prostě jen dalším vyjádřením náklonnosti.
🖤 Černé srdce může na první pohled vypadat negativně, ale ani ono neznamená automaticky smutek nebo konec vztahu. Používá se při vyjádření smutku, morbidního či černého humoru a v temnější estetice. Emojipedia přitom upozorňuje na zajímavý detail: navzdory barvě zůstává jedním z jeho běžných použití prostě láska a náklonnost.
Právě kontext je proto důležitější než samotná barva. Černé srdce od partnera, zelené srdce pod fotografií lesa a fialové srdce u příspěvku o BTS mohou znamenat tři naprosto rozdílné věci. Jednoduchý univerzální slovník, podle kterého by bylo možné z barvy bezpečně poznat úmysl odesílatele, neexistuje.
Zdroj: Emojipedia: What Every Heart Emoji Really Means, Unicode Consortium: Full Emoji List
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