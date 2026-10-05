Třinecký kolos ničí zbytek extraligy. 9 gólů Olomouci, takový start ještě v historii nikdo neměl

V neděli 4. října 2026 se na olomouckém ledě odehrál zápas, který vypadal jako exhibice proti sparingpartnerovi. Jenže šlo o osmé kolo nejvyšší české soutěže a na druhé straně stál extraligový tým. Oceláři vstřelili devět gólů, ani jeden neinkasovali a stali se prvním mužstvem v historii samostatné české extraligy, které vyhrálo úvodních osm utkání sezony bez jediné bodové ztráty. Předchozí maximum držel Litvínov se sedmi výhrami z ročníku 2024/25. Třinec ho nejdřív vyrovnal právě proti Vervě a o kolo později ho v Olomouci překonal.
Druhá třetina jako poprava
První třetina ještě naznačovala, že Olomouc může klást odpor. Střely na branku byly téměř vyrovnané, 12:11 pro Třinec, a hosté vedli „jen“ 2:0 po trefách Růžičky ve 14. minutě a Marinčina tři minuty nato. Pak přišel úsek mezi 21. a 31. minutou, který zápas definitivně pohřbil. Čtyři góly za deset minut (Musil, Roman, Pyrochta, Adámek) a z vyrovnaného duelu se stal debakl. Olomouc se rozpadla. Ve třetí třetině přidali Kurovský, Ondřej Kovařčík v přesilovce a Hudáček. Konečných 9:0 při střelách 32:24.
Zajímavé je, že střelecký poměr vůbec neodpovídá výsledku. Třinec nevyhrál počtem pokusů, ale chirurgickou efektivitou a schopností trestat každou chybu soupeře.
Čísla, která mluví za celou sezonu
Devět gólů v jednom zápase je extrém. Ale třinecká dominance není příběh jednoho večera. Po osmi kolech vypadají klíčové statistiky takto:
- Skóre: 40:16, průměr pět vstřelených gólů na zápas
- Body: 24 z 24 možných
- Přesilovky: úspěšnost 34,38 %
- Oslabení: úspěšnost 84 %
V čele ligové produktivity jsou dva Třinečtí: Hudáček s 12 body a Růžička s 11. Kapitán Růžička přitom sbírá body hlavně přes asistence (2+9), což naznačuje spíš stabilní tvůrčí formu než střelecký záblesk, který odezní. Střelecky táhne tým Voženílek se šesti góly. V brance drží Kacetl úspěšnost zákroků 93,57 %. A obránce Koch má neuvěřitelné plus/minus +10.
Produkce rozložená mezi víc hráčů, silná speciální hra, spolehlivý brankář. To není náhoda ani štěstí. To je systém.
Zbytek ligy se dívá zdola
Aktuální tabulka ukazuje propast. Třinec vede s 24 body, druhé Pardubice mají 21, a odehrály o zápas víc. Karlovy Vary drží 15 bodů ze sedmi utkání, Mountfield HK 13 z osmi. Na opačném pólu živoří Olomouc s pěti body a skóre 16:30 na posledním místě.
Tři body náskoku na Pardubice plus zápas k dobru; v říjnu to nezní jako propast. Jenže kontext mění optiku: Třinec je jediný tým bez ztráty, zatímco všichni ostatní už alespoň jednou zakopli. Otázka přestává znít „patří Oceláři mezi favority?“ a mění se na „kdo s nimi vůbec udrží kontakt do Vánoc?“
Asistent trenéra Jiří Raszka po vyrovnání rekordu v 7. kole mluvil o forčeku, týmové náročnosti a o tom, že mužstvo drží pohromadě. Po překonání rekordu v Olomouci přidal důraz na vnitřní sílu a varoval před uspokojením. Právě tahle rétorika, vědomí, že silný říjen ještě neznamená květnový triumf, bývá u třineckého kádru spolehlivějším signálem než samotné výsledky.
Co přijde dál
V pátek 9. října hostí Třinec Mountfield HK. Hradec je čtvrtý, má 13 bodů z osmi zápasů a představuje výrazně relevantnější test než rozpadající se Olomouc. Pokud Oceláři vyhrají i devátý zápas, posunou rekord do dimenze, kterou bude těžké kdykoli zopakovat.
Titul po osmi kolech rozhodnutý není, odehráno je necelých šestnáct procent základní části. Ale Třinec už teď přestal být kandidátem na zlato. Stal se měřítkem, podle kterého se poměřuje všechno ostatní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek