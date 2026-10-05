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Třinecký kolos ničí zbytek extraligy. 9 gólů Olomouci, takový start ještě v historii nikdo neměl

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Osm zápasů, osm výher, ani bod ztracený. Třinec přepsal historii české extraligy a Olomouc při tom smetl 9:0.
Třinecký kolos ničí zbytek extraligy. 9 gólů Olomouci, takový start ještě v historii nikdo neměl

Třinecký kolos ničí zbytek extraligy. 9 gólů Olomouci, takový start ještě v historii nikdo neměl

Zdroj: HC Oceláři Třinec
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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