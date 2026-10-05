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Největší bizáry v historii SuperStar: Od Stávky dýdžejů uběhlo už 21 let, Štěpán však nebyl jediný

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Jedna písnička, několik veršů a casting, který zůstal lidem v hlavě víc než vítězové show. Připomeňme fenomén Stávky dýdžejů a dalších „perel“ ze SuperStar.
Fotografie Ewy Farne, Pavola Habery, Jakuba Prachaře a Calina Panfili

Fotografie Ewy Farne, Pavola Habery, Jakuba Prachaře a Calina Panfili

Zdroj: Foto: Nextfoto, Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař, Calin Panfili na TK k nové řadě SuperStar
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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