Největší bizáry v historii SuperStar: Od Stávky dýdžejů uběhlo už 21 let, Štěpán však nebyl jediný

Jedna písnička, několik veršů a casting, který zůstal lidem v hlavě víc než vítězové show. Připomeňme fenomén Stávky dýdžejů a dalších „perel“ ze SuperStar.
Debata kolem někdejšího účastníka druhé řady SuperStar Štěpána Turka se znovu vydrala na povrch. Jednak proto, že už je to neuvěřitelných 21 let, a jednak i proto, že aktuálně běží v televizi další řada této slavné soutěže. Na In-Lifestyle nám to proto nedalo a podívali jsme se zpětně na některé bizarní momenty, které soutěž provázely. Především tedy hvězdnou pěchotu.
Stávka dýdžejů byl bizár. Jenže takový, který se nezapomíná
Druhá řada Česko hledá SuperStar začala v roce 2005 a ve finále tehdy zvítězil Vlasta Horváth před Petrem Bende. Vedle finalistů se ale do televizní paměti zvláštním způsobem zapsal i Štěpán Turek. Na pražském castingu přišel s vlastní písní
Velká diskotéková stávka. Porotu tehdy nezaujal ani tak zpěv jako spíš samotný text.
V tom byl ostatně kus celé tehdejší SuperStar. V polovině nultých let nebyla jen pěveckou soutěží, ale i fabrikou na momenty, které se pak mezi lidmi šířily ještě dávno po odvysílání. Slovo virál se u nás v takovém významu moc nepoužívalo, princip už ale fungoval. Diváci se kolikrát vraceli k výstupům, u kterých nebylo úplně jasné, jestli je lepší se smát, kroutit hlavou, nebo jen raději chvíli mlčet.
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Zpětně je přitom zajímavé, že Turek svou účast v SuperStar popisoval jako recesi a sám sebe za klasického zpěváka nepovažoval. Zároveň ale televizní pozornost rozhodně nenechal jen tak vyšumět. V rozhovoru pro
iDNES.cz tehdy mluvil o nabídce na koncerty i o možnosti vydat desku a účast v soutěži označoval také za dobrou reklamu pro svou kapelu. Nešlo jen o Štěpána. Hvězdná pěchota měla vlastní pravidla
Silný dozvuk Stávky dýdžejů není náhodný. Patřila do éry takzvané Hvězdné pěchoty, tedy soutěžících, kteří do pořadu vstupovali spíš jako výrazné a mnohdy hodně svérázné figurky než jako vážní uchazeči o pěveckou kariéru. Typickým jménem byla třeba i Anička Dajdou. Její přezdívka zlidověla skoro stejně rychle jako samotná SuperStar.
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Dále se pamatuje třeba na jméno Štěpán Fadrný, který se do historie třetí řady Česko hledá SuperStar zapsal svéráznou interpretací skladby Sonne od Rammstein. Jeho vystoupení plné emocí, neobvyklých pohybů a úderů do čela z něj udělalo jednoho z nejvýraznějších členů Hvězdné pěchoty. Diváci ho dokonce zvolili jejím generálem pro rok 2006 a Fadrný se následně objevil i na velkém pódiu během finále SuperStar. V hlasování o generála tehdy porazil Lukáše Kováře rozdílem pouhých třiceti hlasů.
Lukáš Kovář zaujal neméně svérázným vystoupením, když před porotu přišel se skladbou Lásko má, já stůňu od Karla Svobody. Jeho velmi osobité podání pobavilo porotu i diváky a Kovář se díky tomu dostal mezi kandidáty na generála Hvězdné pěchoty. Ernesto Lieskovec se ve třetí řadě pokusil porotu přesvědčit písní Tři čuníci od Jaromíra Nohavici. Jeho neobvyklá volba i provedení mu rovněž vynesly místo mezi finalisty hlasování o generála Hvězdné pěchoty.
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Televize tehdy zacházela s outsidery mnohem tvrději, bez většího ostychu. Dnes by část podobných výstupů nejspíš narazila na opatrnější střih, citlivější pravidla a taky jinou společenskou atmosféru. Možná správně. Talentové show tím ale přišly o kus nepředvídatelnosti. Stávka dýdžejů nebyla skvělá píseň a nebyl to ani skvělý pěvecký výkon. Byla to ovšem scéna, kterou si nešlo splést s žádnou jinou. I proto se po více než dvou dekádách znovu dostává do oběhu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Největší bizáry v historii SuperStar: Od Stávky dýdžejů uběhlo už 21 let, Štěpán však nebyl jediný byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.