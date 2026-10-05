Tomášek se vyjádřil k tomu, jak ho poškodila Sparta: Zmiňovat částky a finance, to jsem v Evropě ještě neviděl

Dne 10. února 2026, přesně v den Tomáškových třicátých narozenin, kdy reprezentoval Česko na olympiádě v Miláně, zveřejnila Sparta na svém webu prohlášení, které v českém hokeji nemá zřejmý precedent. Klub popsal tříletý zájem o hráče, nabídku historicky nejvyššího platu ve své historii i roli jednoho z lídrů vedle Filipa Chlapíka. A dodal, že se Tomášek „rozhodl vydat jinou cestou“. Sparta to zdůvodnila reakcí na časté dotazy fanoušků a médií. Jenže právě způsob, jakým to udělala, veřejné akcentování financí, se stal jádrem sporu, který se táhne dodnes.
Co přesně Tomášek řekl
První dohledatelná veřejná reakce přišla až 14. dubna 2026, na reprezentačním srazu v Karlových Varech. V rozhovoru pro Sport.cz Tomášek řekl, že ho Spartino vyjádření „zamrzelo“ a že takový klub „to nemusel takhle udělat“. Výtka nesměřovala proti samotnému zájmu Sparty ani proti tomu, že klub reagoval veřejně. Vadilo mu něco konkrétnějšího: zmiňování částek a financí. „To jsem v Evropě ještě neviděl,“ dodal. A upřesnil, že takový postup u jiných klubů nezná, „ani moc po Evropě“.
Zároveň ale Tomášek přiznal, že se snaží chápat i druhou stranu. Žádná válka. Spíš ostrá, přesně mířená výtka, která visí ve vzduchu bez odpovědi.
Proč Sparta zvolila právě tuto formu
Klub ve svém únorovém prohlášení argumentoval transparentností. Fanoušci se ptali, média spekulovala, a tak Sparta otevřela karty. Jenže otevřela je způsobem, který posunul celou debatu od sportovních důvodů k penězům. Část fanoušků si odmítnutí přeložila jednoduše: „Šlo mu jen o prachy.“ Na sociálních sítích se objevily i osobní útoky.
Načasování prohlášení (den narozenin, uprostřed olympiády) mohlo být náhoda. Mohlo to ale taky zajistit maximální pozornost. Sparta oficiální důvod pro volbu data neuvedla. Redakčně se ale těžko ubránit dojmu, že šlo o kalkulovaný krok: hráč je v centru pozornosti, téma rezonuje, klub chce ukázat, že udělal maximum.
Z pohledu budoucích jednání je to reputační signál. Hráč nebo agent, který se Spartou vyjednává, teď ví, že v případě neúspěchu může klub sáhnout po veřejném popisu podmínek. Podle nás to může snižovat důvěru v diskrétnost vyjednávání, a to je cena, kterou Sparta za únorovou transparentnost možná teprve zaplatí.
Čísla mluví za Tomáška
Dne 12. května 2026 Pardubice oznámily jeho podpis. Trh se tedy nezhroutil, naopak. A pak přišla sezona 2026/27.
Po devíti extraligových zápasech má Tomášek 11 bodů a v pardubickém bodování je druhý za Romanem Červenkou. Pro srovnání: Matěj Blümel, který do Sparty přišel v červenci 2026 ze zámoří, měl před nedělním duelem s Pardubicemi 4 body v osmi startech. V tom nedělním utkání nebodoval.
A právě ten nedělní zápas, 4. října 2026, osmé kolo extraligy, přinesl sportovní tečku za celým příběhem. Tomášek zapsal dva góly a asistenci, Pardubice vyhrály 6:4. Proti Spartě. Proti klubu, který mu před osmi měsíci veřejně vyčíslil, co odmítl.
Hranice, která v českém hokeji chyběla
Celý spor odkrývá něco, o čem se v české extralize běžně nemluví: kde končí právo klubu komunikovat a začíná soukromí hráče. Občanský zákoník obecně chrání osobnost a soukromí, smluvní doložky o mlčenlivosti závisí na konkrétním ujednání, a to v tomto případě veřejně známé není. Tomášek právní cestu zjevně nevolil. Zvolil ledovou plochu.
Jedenáct bodů z devíti zápasů a výhra 6:4 nad Spartou jsou odpověď, kterou žádné prohlášení na klubovém webu nepřebije.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek