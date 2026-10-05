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Tragédie ve Vysokých Tatrách. Muž se zřítil ze skály, pomoc potřeboval i svědek nehody

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Tragická nehoda se stala v sobotu 3. října ve Vysokých Tatrách. Čtyřiašedesátiletý Slovák se v oblasti Malého Kežmarského štítu zřítil přibližně 50 metrů z hřebene směrem do Huncovské kotliny. Utrpěl zranění neslučitelná se životem. Záchranáři následně museli pomáhat také jednomu ze svědků pádu, který si při sestupu poranil kotník.
Tragédie ve Vysokých Tatrách. Muž se zřítil ze skály, pomoc potřeboval i svědek nehody

Tragédie ve Vysokých Tatrách. Muž se zřítil ze skály, pomoc potřeboval i svědek nehody

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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