Tragédie ve Vysokých Tatrách. Muž se zřítil ze skály, pomoc potřeboval i svědek nehody

Tragédie ve Vysokých Tatrách. Muž se zřítil ze skály, pomoc potřeboval i svědek nehodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragédie ve Vysokých Tatrách. Muž se zřítil ze skály, pomoc potřeboval i svědek nehodyZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 05.10.2026 09:06
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