Uklízečka prozradila jednoduchý trik: Podlaha se bude lesknout týdny a bez šmouh

Vytřít podlahy a po chvíli na nich zase vidět nehezké šmouhy může nejednoho člověka pořádně napálit. Tuto nepříliš oblíbenou aktivitu můžete snadno oddálit pomocí snadného triku, který využívají profesionální uklízečky. Zkušená uklízečka Lenka Sýčková nám prozradila, co přidává do kbelíku s vodou, aby se podlahy leskly klidně i několik týdnů po umytí.
Šmouhy na podlaze nemusí nutně znamenat, že jste ji vytřeli špatně. Může jít jednoduše jen o kapky vody nebo zbytek čisticího prostředku. Leštidlo do myčky tyto problémy spolehlivě vyřeší.
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Většina z nás řeší skvrny na podlaze tak, že za pár dní podlahy znovu vytře. Je to zbytečné, protože po pár dnech podlaha obvykle není špinavá a opětovné mytí je jen otravnou povinností navíc. Vyzkoušejte snadný trik s leštidlem, kvůli kterému nebudete muset ani do obchodu.
Jak umýt podlahu bez šmouh nám poradila profesionální uklízečka:
„Léta jsem bojovala s nepěknými skvrnami na podlaze. Když jsem začínala, chodila jsem s hadrem a tato místa jsem utírala ještě ručně. “ říká Lenka Sýčková, soukromá uklízečka. Přidávala jsem si tím opravdu moc práce, „Stačí přitomprozradila pro Kapitalio.cz. přidat do kyblíku obyčejné leštidlo do myčky. Tento pomocník umí odpuzovat vodu i nečistoty a navíc rozpouští vodní kámen, takže jsou podlahy po vytření perfektně lesklé a bez jediné šmouhy. Leštidlo nejlépe funguje na plovoucí podlahy, vinyl, PVC a dlažbu,“ Leštidlo do myčky vyřeší nutnost mýt podlahy každých pár dní a zbaví vás nehezkých skvrn. Foto: Magnific
Leštidla stačí použít trochu. Na 5 litrů vody přidejte 1 až 2 polévkové lžíce a důkladně promíchejte. K tomu můžete přidat trochu svého oblíbeného čističe na podlahy nebo saponátu na nádobí.
Nepřidávejte leštidla víc, než je doporučeno. Snadno by se mohlo stát, že budou podlahy nepříjemně kluzké nebo se na ně budou chytat veškeré nečistoty a prach. Použijte jen trošku a uvidíte, že se výsledek dostaví okamžitě.
Proč je podlaha po vytření lepkavá?
Umyjete podlahy a těšíte se, že budete mít čistý a voňavý domov, ale dostaví se přesný opak: podlaha je lepkavá a vy už po pár minutách vidíte, jak na ni sedají nečistoty. Nejčastější chybou je použití
velkého množství čisticího prostředku, kvůli kterému pak podlahy lepí. Použijte jen doporučené množství, obvykle stačí jen víčko nebo pár kapek saponátu. Pokud je podlaha po vytření lepkavá, umyjte ji znovu teplou vodou bez prostředků, případně přidejte 100 ml octa. Foto: Magnific
Tip redakce: Ujistěte se, že používáte vhodný přípravek. Některé čističe jsou určeny na specifický typ podlahy a pokud jej použijete na jiný materiál, můžete se dočkat vedlejších účinků: lepení, skvrny, zvláštní vrstva i klouzání.
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Pokud máte podlahy velmi špinavé nebo myjete větší plochu, během vytírání
vyměňte vodu za čistou – v opačném případě může podlaha po vytření opět lepit a působit zašle. Nikdy nepoužívejte vařící nebo příliš horkou vodu – ta by mohla rozpustit ochrannou vrstvu na podlaze, kvůli níž bude nejen lepit, ale také ji můžete nenávratně zničit. Pro dezinfekci použijte vhodný dezinfekční prostředek, který účinkuje lépe než horká voda. Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz